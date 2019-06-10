Salesforce收购数据分析平台Tableau，估值157亿美元

北京时间6月10日晚间消息，全球领先的CRM厂商Salesforce和全球最大的分析平台Tableau今日宣布，双方已达成最终的收购协议。

根据该协议，Salesforce将通过一项股票交易来收购Tableau。具体而言，Tableau的每股A类和B类普通股将被兑换为Salesforce的1.103股普通股。基于Salesforce股票截至2019年6月7日的3天交易量加权平均价格，该交易相当于为Tableau的企业价值估值157亿美元（不计入现金）。

Salesforce表示，收购Tableau后，Salesforce将在推动数字变革方面发挥更大的作用；使世界各地的公司能够在其整个业务中利用数据，并提出更深入的见解；从而做出更明智的决定，推动智能化、互联的客户体验，并加快创新。

目前，该交易已经得到了两家公司董事会的批准。据预计，这笔交易将使Salesforce 2020财年总营收增加3.5亿美元至4.0亿美元。Salesforce现预计，公司2020财年营收将达到164.5亿美元至166.5亿美元，同比增长24.%至25%。

基于非美国通用会计准则，该交易将使Salesforce 2020财年运营利润率同比降低75个基点，使每股摊薄收益降低0.37美元至0.39美元。Salesforce现预计，公司2020财年每股摊薄收益将达到2.51美元至2.53美元。