京东6.11手机狂欢日：神价手机低至5折，部分爆品全年新低

IT之家6月10日消息 京东618大促明日（6月11日）将开启【手机狂欢日】活动，手机这个品类将迎来618第一波狂热大促，0点开始将有不同单品神价5折，最近想要买新机的小伙伴多多留意下：点此前往。
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|会场
|优惠力度
|主会场
|爆款手机5折秒
|白条券
|49-2元券、还信用卡1000-5元券
|大波新券
|99-5元白条券、各种品类券
|城市接力
|每个城市瓜分100万现金
|PLUS会员
|105-5/200-10/500-20全品券
|京豆兑换
|105-5/160-7/300-12全品券
|手机
|0/10/14/20点，领4980-618券
|耳机音响
|499-150、299-100、99-20券
|家电
|6000-618、999-50元神券
|电脑配件
|三星27寸2K曲面显示器1549元
|电视影音
|980-200、4970-500元券
|相机
|全场预售新低+大额优惠券
|数码电器
|手机1880-200、880-100元券
|运动鞋服
|300-60、600-120元券
618京东特惠指南，好价新低：
|厂商
|大促活动
|小米
|Redmi K20 Pro 2499元
|华为
|直减600元+6期免息
|一加
|一加7 Pro 6月1日开售
|三星
|立省2300元
|魅族
|魅族16s低至2699元
好价单品：
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