Uber在纽约租地，拟推动金融产品研发

新浪科技讯北京时间6月10日晚间消息，知情人士透露，Uber正希望通过在纽约开设一个新的办公区域，以推进金融产品的推出。消息人士在谈到Uber的计划时表示，这家打车公司今年的目标是招聘几十名工程师和产品经理，纽约团队最终可能超过100名员工。通过建立自己的金融生态系统，该公司可以进一步领先于Lyft等竞争对手。

据今年早些时候参加过Uber招聘活动的人士透露，这些努力的重点可能是提高用户对于其平台的参与度和忠诚度。