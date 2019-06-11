装了12英寸屏的福特SYNC+ 能好好开车了吗？

4月份的福特中国2.0发布会上，福特就透露SYNC信息娱乐系统马上就要搞事情，SYNC变成SYNC+，成为兑现“更福特、更中国”的承诺之一。带了个+号自然要给点料，中控屏幕先增大一圈，用上AI智能语音识别，互联网服务上齐一套，怎么听都是智能手机的升级套路。

把最表面的升级用一句话说完后，接下来的转折才是重点。SYNC+不是SYNC3的升级迭代，它更像是一个产品支线，专门针对中国本土研发和定制，而非简单的将菜单英文转中文。是的，老外们玩SYNC3，中国人有定制化的SYNC+。

想要SYNC+成为战斗力，就先要秀一秀到底把力气用在了什么地方。在CESA2019前夕，福特SYNC+体验沙龙中，福特用新锐界ST-Line秀一把投入量产车型的SYNC+。





完全本土化

早在2017年底，福特意识到单纯舶来品不能解决国内车载信息娱乐系统问题，他们与百度达成战略合作，在车联网、数字化解决方案、人工智能技术及数字化营销等领域开展配合，SYNC+应运而生。

SYNC+是基于百度人工智能、语音语义识别技术，背靠百度互联网生态，并最终与福特整合的车载系统。这意味着，在百度上运作的互联网思维、UI、服务，都可以快速的无缝转入SYNC+中。因此，在SYNC+上，能看到爱奇艺、QQ音乐、喜马拉雅等海量娱乐内容，也可以通过SYNC+连接美团定外卖、餐厅、电影票。在手机上经常用到的本土化功能，在SYNC+上一应俱全。

如果只是堆叠互联网服务，那SYNC+与新生的互联网车型没有太多区别。福特让SYNC+与整车、操控体验完整融合，才是关键因素。

事实上，SYNC+没有一个APP，前面提到的所有功能，全部整合在同一的界面中，并服从SYNC+的同一调控。而调控形式，就是人工智能和语音语义识别技术。

只要说出“你好，福特”，SYNC+就能调出提到的所有服务功能，从简单的播放音乐、收听广播，到寻找附近停车场，叫外卖，甚至，还能远程唤醒家里的智能家居。

对于经常会在地图、音乐中常使用到的高频词汇，SYNC+则不需要提“你好，福特”，而是直接响应。在下面这一段视频中，我们还能看到语音助手的响应非常迅速。

同时SYNC+对语音、搜索都有很高的容错率，例如在使用中出现口误，口齿不清状况，语音识别未必准确。通过推理和关键词匹配，SYNC+仍然能快速了解你的意图。亦或者屏幕内出现的关键词，也可以通过语音操控实现点击的动作，确保双手不会离开方向盘。

现在，SYNC+自然自然语义识别已经能做到结合超过150个真实生活场景语境，可与车主实现真人般的语音交互。拥有70多条语义垂类细分，包括天气，新闻，百科，股市，亲子等等，支持更丰富的对话内容和高频场景智能推荐。

目前投入量产车型的SYNC+也仅仅是个开始，随着功能升级和不断完善，SYNC+2.0会通过OTA空中软件升级的形式推送到新车中自动完成升级。新增内容包括拓展单账户应用范围、车辆个性化设置、用车无忧以及更多第三方服务和娱乐内容等。百度则将进一步增加提升交互体验的语义垂类，引入更好的无感支付体验等其他人工智能交互技术方面的更新。

让人工智能更懂车

很懂汽车的车企接触互联网服务，与很懂互联网的企业造车，是两码事。

比起一些酷炫但不切实际的新功能，福特SYNC+更愿意把更多时间留给打磨细节。例如，从设计阶段起就将信息安全放到高标准，百度针对源代码进行安全漏洞检测和修复，更配备了人工智能车载防火墙。

在完成软硬件设计后，福特还聘请了第三方团队对SYNC+进行测试，进一步提升整体安全性。在车主的使用过程中，所有SYNC+传输的数据均经过加密。即使SYNC+支持多用户登陆，但彼此之间可以做到信息完全保密。

SYNC+的操控细节，更多依照现在驾驶习惯进行设计。设计团队首先考虑的是在开车的时候SYNC+是否能顺利使用，接下来才是逐渐往里面扩展更多新功能，并通过OTA实现空中升级。因此，目前在福特手机APP中能实现的保养、预约功能，会在经过打磨和考量之后，才会登陆中控面板屏幕。

从今年第三季度起，搭载SYNC+系统的福特品牌四款新车型将陆续上市，分别是全新福克斯Active,全新金牛座，新锐界ST以及ST-Line, 全新Escape。

即使现场体验SYNC+已经相当成熟，福特也没有一口气推广到所有车型，而是通过不断试水验证新系统的可靠性。这家拥有百年积淀的企业，很明白一辆好开的车型应该是什么样子，在安全、舒适度之后，才是互联网世界带来的便利性。稳重求快的福特，已经表明了一个相当积极的态度。