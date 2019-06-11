野蛮生长过后，网络文学走向下一站

5月下旬，起点中文网与晋江文学城网站接连被要求整改，问题所在，与传播淫秽色情信息相关。一时之间，网文争议再起。

网络文学走过二十年，虽然在大众日常议论话题中，难与影视、音乐的关注度相比，但在大众视线之外，这一产业蓬勃生长，从未止步。

实际根据CNNIC中国互联网统计报告，截至2018年12月，中国网络文学用户规模已达到4.32亿，较2017年底增加5427万，占网民总体比例达到52.1%。手机网络文学用户规模达到4.10亿，较2017年底增加6666万，占手机网民的比例也达到50.2%。

在早先的野蛮生长时代，擦边球问题多发的网络文学难获认可，网文的形象一直难逃低俗标签。不过发展至今，虽然痼疾仍在，网络文学也已经走到新的阶段。

随互联网成长

国金证券传媒与互联网研究团队曾撰文回顾网络文学历史，将其发展划分为三个阶段：

第一阶段是1995-2002年，在PC互联网早期，网络文学的连载模式依托BBS兴起，榕树下、龙的天空等第一批专业文学网站诞生。第二阶段是2003-2012年，起点中文网横空出世并发扬付费阅读模式，资本大规模入局，移动阅读成为兵家必争之地。第三阶段是2013年至今，移动流量红利耗尽之后，竞争进入了“IP全产业链对决”的时代。

可以看到，网文本身由互联网技术催生，同时随着互联网的发展而发展。

阅文集团原创内容部高级总监杨沾回顾了他对网络文学的观察。在他看来，技术在网络文学发展中的影响主要在三方面。

首先，技术给网络文学带来完全不同的用户群。早先PC互联网时代，看网文群体有限，需要是办公室白领、公务员或家中有电脑的人才能读网文。而移动互联网普及，促成了网文用户的井喷式增长，并且进一步促进网文内容多元化。如早先曲艺小说只有几百订阅，现在可以日销过万。用户多元以后，就可以为细分内容的创作提供支撑。

第二，技术促成了网文内容形态上的变化。除了促进网文故事多元，技术也催生了新的网文形态。这方面比较明显的例子是对话小说，以聊天的形式一句一句展开，与传统小说的阅读体验全然不同。

对话小说平台截图

第三，技术发展推动了网文产品形态的发展。早先的产品是门户式的PC网站，推荐全靠编辑经验，而现在，网文产品的推荐借助了人工智能技术，产品中融入了很多社交化的功能。

网文作者也切实地感受到技术在网络文学发展中的影响。创作出《奥术神座》、《一世之尊》，目前正连载《诡秘之主》的阅文白金作家“爱潜水的乌贼”表示，科技带来最直观的一个变化，就是与读者交流的方便性在逐渐深化。

传统小说的创作要收到读者回复，明显迟滞。而在PC互联网时代，作者通过电脑发布小说，在书评区就能看到读者回复。到移动互联网时代，网文创作者通过手机，可以随时查看读者回馈。

IP粉丝文化兴起

相对于传统文学，网络文学的读者与作者、作品间的联系更加紧密，甚至，读者开始介入作品创作，为网络文学发展输送能量。

近年来粉丝经济愈加受到各种平台重视。早先粉丝对应娱乐圈明星、偶像，现在各种领域的“大V”、网红，乃至话题度高的企业家，都有粉丝群体。在网文领域，粉丝经济也逐渐兴起，热门作品中的角色如真实的明星、偶像一样，会有大批粉丝点赞应援，并助力其突破“次元壁”，成为现实产品的代言人。

以虚拟网游为题材的《全职高手》是网络文学中的人气作品，在日前发布的《2018-2019年度文化IP评价报告》中，“全职高手”这一IP位列中国IP海外评价榜单第四名。作为《全职高手》的男主角，“叶修”也成为一大IP，至今代言了包括麦当劳、美年达、伊利等在内的9个实体品牌。

粉丝为叶修应援。来源：微博截图

虚拟人物的商业价值，与粉丝群体的规模紧密联系。不过在网络文学的粉丝经济之中，这种商业上的联系只是一方面，更深层次上，网文读者从作品创作本身便可介入。网文IP的孵化，也有读者做出的一份贡献。

5月中旬，起点中文网召开17周年分享会，发布拓展粉丝经济与社区生态的“百川计划”，以打造更丰富的作品衍生体系，推动IP孵化。当时阅文集团内容运营总经理兼起点中文网总编辑杨晨表示，网络文学迈入IP粉丝文化时代，并指出“社交共读、粉丝社群、粉丝共创”是粉丝文化时代内容平台最突出的3个特征。

具体来说，阅读本身的诉求和年轻世代的网络社交习惯，使网文读者更愿意相互交流；基于共同爱好和更深度互动，网文粉丝社群迅速发展；进一步，读者越来越深地介入到作品创作，从基本内容，到世界观设定，再到周边衍生，都会有不同程度的参与。

杨沾提到更具体的阐述。他表示，作者创造一本书，不可能完全细化到特别具体的细节，而读者通过参与网文世界的塑造，可以帮助作者将这一虚拟世界丰满起来。比如作者提到人物使用了某种虚拟化妆品品牌，粉丝会根据这一人物皮肤特性的设定，研究其化妆品应该是怎样。

在杨沾看来，全新的IP粉丝文化时代的到来，可能是网络文学目前最重要的变化。

网文的制约与展望

IP粉丝文化从源头提升了网络文学的活力。在新的阶段，可以预见网络文学还将有持续的蓬勃发展。

艾瑞咨询报告显示，2017年中国网络文学作者数量达到784万，增长率为30.2%。网文作者的平均年龄为27岁，其中20岁以下占比12.4%，20-25岁占比31.7%。阅文方面的数据显示，截至2018年底，其内容平台已有作家770万位，作品数达1120万部。2018年新增作家群体中，90后作家占比超七成，95后作家占比近五成。一年新增作品数量达80万部，新增字数为443亿字。

总的来看，网文创作仍在高歌猛进，并且有大量年轻血液融入其中。此外，近年来网文出海的势头也值得关注。

《2018-2019年度文化IP评价报告》指出，文学是中国文化产品“出海”最大的IP来源，而文学原创IP中，又以网络文学为主体。根据阅文《2018网络文学发展报告》，其海外门户起点国际（Webnovel）累计访问用户超2000万，海外作者已超12000人，共审核上线原创英文作品19000余部。

排名分布情况和原创IP比例，不同颜色代表不同领域的原创IP。来源：2018-2019年度文化IP评价报告

从早先在大众眼中不被看好，网文一路发展，成为中国“软实力”增长一个新的领域，可以说，网文在过去二十余年展现了自身强悍的生命力，并且依托于技术发展，网文产业不断迭代更新。

但如开篇所述，网络文学的问题也一直存在。网文的创作，相对传统文学门槛要低，也更自由而多元。与此相伴，总有在内容上搞擦边球的作品出现。

在近期官方通报中，起点中文网用户发布违法违规信息，传播导向错误、低俗色情小说；在晋江网站登载的网络作品中，《不知悔改的男人》《妖孽养成日记》等作品涉嫌传播淫秽色情内容。前者问题突出的栏目暂停更新7天，后者问题突出的栏目停止更新原创分站15天。

实际中国网络文学在2004年便遭遇第一次“扫黄”。当时全国“扫黄打非”工作小组的专项行动历时3个多月，中国成人文学城、成人文学俱乐部等网站被取缔，一批网站被要求关闭整顿，还有一批网站展开自查。

《斗罗大陆》作者唐家三少在今年两会期间，建议出台细则严审网文传播平台。之所以有此提案，他表示，过去的一年中网络文学界出现了一个特殊情况，无意中点开一些网站、公众号，就会弹出一些题文不符的故事内容。“这些内容以擦边球为主，借助读者的猎奇心态来增加自己的流量。它们以诱惑性的标题吸引网民点入，以擦边球内容让网民看进去，极大程度地破坏着网络文学的名誉。”

“我还清楚地记得，早年间，身边很多网络作家朋友曾经委屈的跟我说过，他们明明写的是很好的故事，为什么一到地方作协上开会就被视为‘那些网上写小黄文’的”。

另一方面，盗版问题也制约着网文生态的发展。根据艾瑞咨询发布的《中国泛娱乐版权保护研究报告》，在2017年，网络文学的盗版损失高达74.4亿元。杨沾和爱潜水的乌贼都提到，盗版是制约网络文学发展的主要障碍。

结语

在更宽广的时间维度下，作为伴随网络技术发展的新兴事物，网络文学不必担忧创作方面的活力和读者群体的规模，但如何进一步规范网文内容和版权环境，是行业必须解决的问题。

作为网文平台资深从业者，杨沾认为网络文学随着内容上多元化的不断深入，一定会诞生巅峰级的经典作品。关于网文的IP粉丝文化，他认为距离完全满足用户诉求还早得很，需要进一步探索挖掘。

爱潜水的乌贼则表示，期待网文能进入更多中国人日常生活的阅读习惯，“有的人能找到精神放松的东西，有的人能找到让他思考的东西，有人能从中学到一些什么。肤浅的人有肤浅的东西看，有深度的人也能找到有深度的东西看。有经典的，有入门的，也有商业化的东西，很完美地融合在一起。”他相信，网络文学跟传统文学的界限终将消失，只是时间“至少需要一二十年”。

从本质上看，无论是网络文学，还是传统文学，都是表达所思所想所感的一种载体，并无不同。或许在很长时间内，网文作品整体质量都难以同一般的实体文学作品相比较，不过随着网文作者创作的经验积累，以及读者成熟度的提升，更有深度的网络文学作品，必然逐渐兴盛。