特朗普自称遭科技巨头歧视，称羡慕欧盟巨额罚款

6月11日消息，据CNBC报道，美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)于当地时间周一接受采访时表示，Facebook、亚马逊和谷歌等科技巨头歧视他，并与民主党人勾结反对他。此外，特朗普也眼羡欧盟通过向美国科技巨头罚款获得横财，暗示美国也需要采取类似措施。

在被问及Facebook、亚马逊和谷歌等公司的反垄断审查时，特朗普表示:“我可以告诉你，他们歧视我。这些公司与民主党人共谋，因为他们在我竞选期间就激烈反对我。每个人都在说：如果没有他们的支持，就无法赢得大选。但我赢了，我还会再次获胜，因为我们做得很好，我们不再是傻瓜了。”

特朗普批评欧盟针对美国大型科技公司处以巨额罚款的行为，但在被问及Facebook和反垄断法之后，他表示反垄断问题值得探讨。他说：“欧盟实际上是在攻击我们的公司，但我们应该做他们正在做的事情。他们认为存在垄断，但我不确定他们是否认为这是一种更容易赚钱的渠道。我们将以70亿美元的价格起诉苹果公司，并达成和解或打赢官司。所以我认为这是十分糟糕的情况，但很明显，这些公司在垄断方面的确存在一些问题。”

自2017年以来，欧盟委员会对谷歌处以了95亿美元的反垄断罚款。自去年《通用数据保护条例》(General Data Protection Regulation,GDPR)生效以来，Facebook一直受到欧盟各地的调查。美国监管机构和国会议员也加大了在国内控制大型科技公司的力度。Facebook、亚马逊和谷歌没有立即回应置评请求。

随着2020年总统大选的临近，谷歌、Facebook、苹果和亚马逊都面临着来自两党政治派别的压力。参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)可以说是在这个问题上最直言不讳的总统候选人。今年3月，沃伦公布了民主党人迄今提出的限制硅谷巨头权力的最明确提议。她的竞选团队在旧金山赞助了一个广告牌，上面写着“拆分大型科技公司”。

特朗普也曾多次批评亚马逊首席执行官兼《华盛顿邮报》所有人杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)，并认为社交媒体平台意在让保守派权威人士保持沉默。尽管如此，特朗普总统表示，美国司法部长对这些公司的态度将与欧洲同行不同。他说:“我们有一位伟大的司法部长，我们将以不同的眼光看待它们。”