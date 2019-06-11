联合国最新报告：确保传统边缘化群体也能接入互联网

北京时间6月11日早间消息，联合国高级别数字合作小组周一在一份最新报告中表示，在科技发展迅速的时代，无论是公共部门和私营部门，都有责任确保这种发展能够惠及社会各阶层。

该小组由阿里巴巴集团执行主席马云和梅琳达·盖茨（Melinda Gates）共同领导，他们呼吁各国政府之间展开多边合作，以便在这方面取得进展。他们同时还强调，包括企业、民间社会、学术界和技术人员在内的利益相关者应该广泛参与其中。

在该报告中，这个小组还建议了一系列举措，从平价数字网络接入到确保传统边缘化群体也能接入网络，这些举措将“实现数字技术的利益最大化，并最大程度地减少数字技术的危害。”

“想要利用技术为世界各地的人们带来更多的繁荣、更多的机会和更多的信任，就需要社会各界之间展开全球合作，包括私营部门、政府、公民、学术界和民间社会在内。”马云在发布报告时说。

“我们需要特别注意让技术具有包容性，以便更多的妇女、年轻人、农村人口、小企业和发展中国家可以从中受益。我们还需要重新思考我们的教育系统，以便他们为未来做好准备，而不是为昨天做好准备。“他说。

比尔和梅林达盖茨基金会联合主席梅琳达·盖茨强调，如果数字技术能够平等地接触世界上最贫困的人，他们的生活就会被改变。

“发展中国家和边缘化社区必须在决定如何使用这些技术方面拥有话语权。如此一来，我们就能够确保数字技术不会强化旧的问题，而是会催生新的解决方案。“她说。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）于去年7月成立这个由20人组成的小组，其任务是确定当前的技术政策、技术研究和技术信息所存在的差距，并提出解决这些问题的建议。他还要求该小组研究数字合作如何有助于实现联合国可持续发展目标，包括支持小微企业以及增强发展中国家的妇女和年轻人的能力。

该报告汇集了五个领域的最佳实践建议，包括包容性、能力建设、人权，数字信托和安全以及全球数字合作。建议包括：

-确保每个成年人到2030年都能以平价获得数字网络以及数字化金融和健康服务。

-采取政策来支持妇女和边缘化群体的数字包容和数字平等。

-建立区域化和全球化“数字帮助台”，帮助政府、民间社会和私营部门管理数字技术的影响。

-联合国秘书长促进一套磋商流程，以制定全球数字化合作的最新机制，并使用专家小组提出的方案;然后在2020年联合国成立75周年之际出台“全球数字合作承诺”。

在周一的一次现场直播小组讨论中，马云、梅琳达和古特雷斯谈到了互联网如何为小企业、女性、年轻人和发展中国家赋能，包括使之能够向任何市场销售产品，而且可以在几分钟内获得贷款。

马云举了一个例子，一位卢旺达农民利用智能手机通过电子商务向中国和东南亚的消费者出售咖啡。“如果你不让人们连接到互联网，那就比上个世纪不让他们用电更为糟糕，”他说。