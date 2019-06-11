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苹果谷歌达成搜索协议内幕曝光，4个月里天天谈判

2019-6-11 8:46:32来源：网易科技作者：小小责编：孤城评论：

6月11日消息，据CNBC报道，谷歌需要向苹果支付数十亿美元费用，以便让其成为iPhone和Mac电脑上Safari浏览器中的默认搜索引擎。

然而，这样的交易不会在一夜之间达成，苹果前总法律顾问布鲁斯·休厄尔(Bruce Sewell)最近透露，两家公司进行了长达4个月时间的谈判才达成最终协议。

在接受哥伦比亚大学法律系学生的采访时，休厄尔曝光了苹果与谷歌达成搜索协议的细节。他说:“我们和谷歌就搜索业务进行谈判用了四个月时间，我几乎每天都要与谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)和总法律顾问肯特·沃克(Kent Walker)会面协商”。

休厄尔接着说:“然后我和蒂姆·库克(Tim Cook)或埃迪·库伊(Eddy Cue，苹果软件与服务高级副总裁)谈了这件事。他们有时候会前往谷歌，或者谷歌代表来苹果，有很多这样的谈判，它们完全占用了你的所有时间。”

苹果从未对谷歌向其支付的费用发表评论，休厄尔也没有具体说明金额，但法庭文件显示，谷歌在2014年向苹果支付了10亿美元。高盛最近估计，2018年这笔费用高达95亿美元。

SearchEngineLand的数据显示，苹果Safari是仅次于谷歌Chrome的第二大最受欢迎浏览器。

休厄尔曾在2009年至2017年担任苹果公司的总法律顾问，之后被凯瑟琳·亚当斯(Katherine Adams)接替。亚当斯目前是苹果公司的首席律师。

在采访中，休厄尔称自己管理着苹果法律部门的900名员工，预算略低于10亿美元。他直接向苹果首席执行官库克汇报工作，后者经常在清晨给他发送大量电子邮件。

休厄尔表示：“库克的工作安排有点儿疯狂。从早上4点到5点开始，他会有很多活动。因此在我早上6点半起床后，第一件事就是查看邮件，看看库克留给我的所有东西。”

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关键词：苹果谷歌搜索

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