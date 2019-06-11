调查：更多美国年轻人偏爱游戏，传统付费电视受冷遇

北京时间6月11日早间消息，据路透社报道，周一的一项调查显示，在如今的美国“千禧一代”中，订阅电子游戏服务的人数要多于订阅传统付费电视服务的人。因为消费者更青睐新的娱乐模式，而这些娱乐模式也在改变着更广泛的媒体格局。

会计和专业服务公司德勤最近发布了第13次年度数字媒体趋势调查。该调查由一家独立研究公司在2018年12月至2019年2月之间在线进行，受访者为2003名美国消费者。

根据调查，1983年至1996年间出生的人中，有约53%的目前付费订阅了游戏服务，相比之下，付费订阅电视服务的只有51%。去年，在德勤的调查中，千禧一代中，电子游戏服务的订阅人数只占到44%，而电视服务的订阅人数有52%。

有线、卫星或光纤付费电视——例如康卡斯特（Comcast）的Xfinity、Dish Network或AT&T的U-verse TV等——日益受到观众观看习惯改变的挑战，直接面向消费者的流媒体服务的兴起尤其带来更大的挑战。

与此同时，电子游戏和电子竞技的普及程度越来越高，从而形成了一个产业，粉丝亲自或在线观看专业竞技与业余游戏比赛。另外，移动端的休闲游戏也越来越多。

玩家可以订阅《魔兽世界》等游戏。腾讯旗下的Riot Games也在开发热门游戏《英雄联盟》桌面游戏的流媒体版本。

艺电（EA）也为其在微软Xbox和索尼Playstation上的游戏提供订阅模式——包括FIFA 18、麦登橄榄球19、模拟人生4、星球大战前线2等等。三月份，谷歌发布最新的基于浏览器的新电子游戏流媒体服务Stadia，预计在今年通过公司的云技术推出后。同月，苹果也推出一项名为Apple Arcade的新型数字电子游戏订阅服务。

负责德勤美国地区电信、媒体和娱乐业务的凯文·韦斯特科特（Kevin Westcott）说，在人们越来越多地选择在移动设备上玩游戏而不是以阅读和其他活动来打发空闲时间的趋势下，游戏消费的增长顺理成章。

游戏可以提供玩家与粉丝之间的社交联系。“游戏公司也在开发更具有吸引力的内容，以更好地与他们的消费者互动，”韦斯特科特在邮件中说。