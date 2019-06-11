苹果iPad扩屏应用Duet Display计划发布重要更新

由于苹果在 macOS Catalina 上推出了可将屏幕扩展到 iPad 的 Sidecar 功能，这给第三方扩屏应用带来了压力。本周早些时候，Luna Display 的开发者公开表示，他们不得不与苹果竞争。随后，知名应用 Duet Display 做出了应对来自苹果的新竞争的表示。

在接受媒体采访时，Duet Display 创始人兼首席执行官拉胡尔·德万解释说，他知道这种情况随时都可能发生：“我知道这是随时可能发生的事情，（苹果推出相关的原生功能）我们早就预料到。”



他表示 Duet Display 已经连续 5 年蝉联 iPad 应用 Top 10，证明它有很广阔的市场。展望未来，Duet 将成为功能更全面的「远程工具」。这意味着 Duet 计划的业务扩展领域将不限于 iPad 扩展屏，官方表示今年夏天将会发布更多的公告，对应用进行大版本更新。



苹果 Sidecar 可以通过线缆或 WiFi 模式把 Mac 显示空间扩展到 iPad 上，与传统的投屏功能体验完全一致。由于是「亲儿子」，作为系统级功能，Sidecar 还支持 iPad 作为第二屏的键盘修饰键、触控栏和 Apple pencil 交互输入，基本吊打 Duet Display 这样的第三方软件。不过 Duet Display 的优势在于适用于很多较老型号的 Mac，而 Sidecar 则限于较新的机型。