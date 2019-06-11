亚马逊计划为信用不良或“存款不足”用户推出信用卡

北京时间6月11日讯，亚马逊（Amazon）正在寻找一种方式，让更多的人获得其Prime信用卡。

这家电子商务巨头与美国消费金融公司同步银行（Synchrony Financial）合作推出了“亚马逊信用构建者”（Amazon Credit Builder）计划，该计划向没有信用记录或信用不良的购物者提供贷款，否则他们将被取消亚马逊会员卡。

Synchrony执行副总裁兼零售卡业务首席执行官汤姆-昆德伦在接受采访时表示：“总有一些人无法获得信用卡——这是我们无法接触到的一大群人。这是一个新的市场领域。”

这款卡有与广受欢迎的亚马逊商店卡相同的额外功能，比如购物时返还5%的现金。昆德伦说，这些奖励卡激励购物者使用亚马逊，而不是其他替代选择，并有助于在其客户群内提高忠诚度。摩根大通(110.34, 1.18, 1.08%)等银行也将赌注押在这种奖励卡上。从理论上讲，奖励卡能让客户增加支出，进而带来更多的利息和回报。

这款新的亚马逊卡可能会为美国的大部分消费者打开大门。根据2018年FICO的一项调查，超过11%的人的信用评分低于550，大约4%的人有“不良信用评分”，根据FICO的评分，这个分数在300到499之间。与此同时，根据FDIC 2017年的一项调查，25%的美国家庭要么没有银行存款，要么银行存款不足。

该计划用金融知识工具和提示提示用户如何建立信用。昆德伦说，例如，它可能包括一个关于为什么人们应该支付最低工资的教程。一旦借款人证明自己有能力偿还贷款，他们最终就可以“毕业”使用无担保的亚马逊信用卡。

减轻风险

向信贷曲线下方进一步延伸肯定会伴随着风险。昆德伦说，他们正在通过发行所谓的“有担保”的信用卡来缓解这种情况。例如，人们可以存500美元，并且有500美元的信用额度。起始卡的利率或年度百分率为28.24%。

他说：“这是以一种负责任的方式把信贷交到人们手中。”Synchrony Financial的子公司Synchrony Bank也与Lowe‘s、Sam’s Club、PayPal、Banana Republic等公司发行联名信用卡。

新卡应用程序直接位于其他Amazon卡的旁边。

如果客户没有获得亚马逊信用卡的批准，他们将被提示使用这项新服务，并询问他们是否想要申请“亚马逊信用构建者”。昆德伦表示，一旦他们建立了信用记录，他们最终可以“毕业”使用另一张亚马逊商店卡。