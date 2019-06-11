苹果iOS 13给HomePod带来了哪些新功能？

在苹果的年度开发者大会上，iOS 13、iPadOS、macOS Catalina 以及新推出的 2019 年 Mac Pro 是大家关注的焦点。iOS 13 也为苹果智能扬声器 HomePod 带来了新功能，尽管这款产品的市场成绩显得并不是太能打，但它依旧展现了巨大的提升空间。新系统的加持或许会让你再多一些想要购买它的理由。



支持多用户识别



HomePod 最受欢迎的功能之一是支持识别多个声音。但当处于多人环境中时，HomePod 无法识别是谁给出的命令，在 iOS 13 更新中发生的最大变化之一就是添加了多用户支持，HomePod 现在将识别谁在发出语音指令，并将适当调整自身反应。



更紧密的集成



苹果在整个设备中整合硬件和软件的能力是首屈一指的。新系统的 HomePod 很好地体现了这一点。



HomePod 即将推出 Handoff（接力）功能，这是向苹果智能家庭扬声器传输音频的最佳方式。有了 Handoff 功能之后，当用户拿着播放音乐的手机走进房间时，只需要靠近 HomePod 时轻击手机，音频就会从手机传到 HomePod 上。打电话也同样适用，准备出门时，在 HomePod 上打电话的用户只需轻击手机，就可以把通话转接到 iPhone 上。



自动化集成功能



为了实现这种集成，HomePod 在 iOS 13 中与 HomeKit 和 Shortcuts（快捷方式）的联系更紧密。在 Home 应用程序中有了一个新的独立界面，可显示 HomePod 当前播放的内容和控件。



它还能够包含在场景和自动化规则中，让用户可以在 HomePod 上实现开始健身时在健身房打开并播放动感音乐这样基本的工作流，或者还有更复杂点的，比如设定早起闹钟，当关闭闹铃时 HomePod 自动开始播放清晨歌单。随着 iOS 13 Shortcuts 应用变得更强大，可以将 HomePod 很好地集成到你的日常生活中，实现各种各样的流程指令。



苹果上一次更新 HomePod 还是在去年的 9 月份，当时它增加了根据歌词搜索歌曲、设置多个计时器、拨打和接听电话等功能。今年早些时候 HomePod 进行了一次永久降价，从 349 美元降至 299 美元（国行从 2799 元降到 2299 元）。苹果将在今年秋季发布 iOS 13 的正式版，届时软件更新会来到 HomePod，同时到来的还有 iOS 13、iPadOS、watchOS 6、macOS 10.15 Catalina 和 tvOS 13。