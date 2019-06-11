担心没人愿意冒险，NASA曾想让囚犯成首批宇航员

宇航员是个让人既羡慕又敬佩的职业，许多人都梦想着成为这样的太空英雄。然而在50多年前，当美国宇航局（NASA）挑选第一批宇航员时，却担心没人愿意进入未知的太空中冒险。为此，该机构曾设想征集监狱中的囚犯充当急先锋。

这可能是NASA历史上最错误的想法之一，在有关早期宇航员选拔或载人航天历史的官方文件中，没有任何地方提到过这种设想。但内部人士沃伦·诺斯(Warren J. North)曝光了上述秘密。

诺斯是NASA帮助挑选首批美国宇航员的高级官员，也就是所谓的“水星7人”(Mercury 7)，后来他成为NASA载人飞行团队的负责人。1958年，在美国载人航天计划的早期规划阶段，即单人水星飞行期间，NASA曾考虑过如果没有人想成为宇航员会怎样。

诺斯表示:“水星计划最初就是充满挑战的艰巨任务，因为阿特拉斯火箭（Atlas）和洲际弹道导弹（ICBM）都不是为载人飞行而设计的。事实上，它们是用来发射原子弹的装置。我们曾考虑从监狱中招募志愿者，这些火箭的设计者从来没有想过会有人坐在上面，因此他们没有像设计飞机那样采用安全措施。”

诺斯指出，NASA“也曾考虑招募习惯于冒险的高空作业工人”。当时，甚至没有人知道人类的大脑是否能在太空中正常工作。诺斯本人是一名经验丰富的二战飞行教官，他曾接受美国《芝加哥论坛报》记者罗纳德·科图拉克(Ronald Kotulak)采访，描述美国用囚犯充当宇航员的计划。

当然，NASA最终竭尽全力来确保这些早期的核弹发射火箭可以安全将人类送入太空。由于航天飞机的飞行要求非常高，NASA招募囚犯充当宇航员的想法完全行不通，他们需要从最好的军事飞行员中挑选首批宇航员。

在推出“水星7号”项目时，《时代》杂志曾报道称，NASA首批7名宇航员的智商“从135到147不等，堪称天才水平”。诺斯和他们共同接受了训练。在阿波罗11号首次登月前夕，诺斯曾感叹“宇航员接受博士水平的训练”。

事实上，将在月球上行走的12名宇航员中，有3人在登上月球之前拥有博士学位，其中1人来自哈佛，2人来自麻省理工学院。从来没有罪犯在月球上行走过。

如今，NASA挑选宇航员的标准越来越严格，申请人在递交申请前必须符合以下最低要求：

宇航员候选人计划的申请人必须是美国公民或有美国双重国籍的公民；

申请者需要拥有工程、生物科学、物理科学、计算机科学或数学专业的学士学位；

大学毕业后必须从事至少3年相关工作，高级学位可以代替工作经验：硕士学位相当于1年经验，博士学位可以代替3年经验；

近视力必须矫正到每只眼睛1.0，可以佩戴眼镜或接受手术；

由于所有宇航员都需要乘坐特定航天器飞行并进行舱外活动(太空行走)，申请者必须满足相关人体测量要求；

作为宇航员候选培训方案的一部分，申请者必须在开始飞行教学大纲之前完成水上生存训练，并具备潜水资格，为参加后续培训做好准备。