中国铁塔注资50亿元成立能源公司，降低5G建设成本

6月11日消息（张海龙）日前，中国铁塔注册成立铁塔能源有限公司（以下简称“铁塔能源”），注册资本为50亿元。

据悉，铁塔能源公司的经营范围包括电池、光伏、风电、充电桩、能源产品、能源系统的技术开发、技术服务、技术咨询；电池的销售、租赁；软件服务；机动车充电销售；换电设施销售；电力供应等。

早已在电力领域布局

事实上，中国铁塔成立铁塔能源并不出乎意料。

作为靠塔吃饭的专业公司，中国铁塔早在多年前就大作电力文章，并拥有了完备的供电、备电解决方案。

根据资料显示，铁塔能源的备电业务基于成熟的通信基站电力保障方案，利用锂电池和FSU监控等产品，面向有不间断供电需求的客户提供“备电+监控”的服务方案，实现备电方案向社会共享服务的延伸。

目前中国铁塔具备动力配套设施的站址已全部安装动环监控，第一时间采集停电信息上传运维监控平台，运维监控平台根据机房（机柜）内蓄电池续航时长，动态派发发电工单。遍布全国各个区县、乡镇的维护人员，第一时间响应发电需求，确保机房7*24小时不间断供电。

同时，通过采用梯次电池的方式，中国铁塔还大幅降低了基站备电保障成本，并为动力电池回收利用找到了出路。

早在2018年，中国铁塔已在全国31省大力推广锂电池梯次利用。截止目前，中国铁塔已使用梯次电池2.5Gwh，在超过20万基站安装超过50万组电池，减少碳排放超20万余吨，是中国梯次电池使用的主渠道。

去年10月，中国铁塔和中国一汽、上汽等11家新能源汽车主流企业签署动力电池回收利用合作协议。

相信随着铁塔能源的成立，中国铁塔在有关梯次电池等锂电池应用上将进入新的发展阶段。

公开资料显示，铁塔能源公司的首任董事长刘国锋在今年2月曾以中国铁塔能源产业公司筹备组组长的身份带队赴河南省新乡市考察电池产业发展情况。

为5G基站寻找成本更低供电方式

随着5G建设到来，5G基站对于供电、备电有着旺盛的需求。

据测算，5G时代，基站设备AAU单扇区输出功率有望从4G时期的40~80W增加至200W甚至更高，运算量的上升也将推动BBU功率进一步提升，5G单站的供电功率预计将达到约4000W甚至更高。

这就要求中国铁塔需要寻找到既能满足5G基站供电、备电需求，又能保证成本提升较小的方式。

而采用成立专业公司的方式无疑将让中国铁塔在能源利用上更为专业，并能根据自身资源实现开源节流。

例如，更大量的使用梯次电池。中国铁塔副总经理高步文曾表示，中国铁塔全国基站电池总量为超过40GWh，到2020年累计退役动力电池13.79GWh，中国铁塔完全可以消化这部分退役电池。如果再加上储能，中国铁塔的需求可以消化1000万辆新能源汽车。

同时，通过做大能源文章，可为中国铁塔提供更多的收益，从而通过降低租金，维护费用的方式反补运营商。

如在发电领域，铁塔能源提出以便捷式锂电池组为载体，快速响应紧急用电需求的用户，用无人值守的便捷式锂电池替代有人值守的发电机进行发电；针对新能源汽车提供快捷的应急充电服务。铁塔公司的换电业务以标准的锂电池模块为载体，面向物流及外卖企业骑手提供低速电动车动力电池换电服务。根据展示材料，铁塔能源还将结合丰富的铁塔站址资源，利用电池储能系统和风光新能源系统，对外提供售电服务。