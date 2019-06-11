3A大作一锅端：育碧推出订阅服务Uplay+

IT之家6月11日消息 在今天的育碧E3展前发布会上，育碧正式推出了全新的订阅服务Uplay+，这是育碧为PC玩家准备的订阅服务，售价为14.99美元，同时Uplay+将会在9月份正式上线。

育碧表示通过Uplay+服务，玩家可以将各种大作一锅端，不但包括已经发布会的游戏，也包括即将发售的游戏，比如说《看门狗：军团》和《幽灵行动：断点》。育碧表示玩家可以无限制地下载并游玩100多款育碧游戏，包括最新游戏以及近期发售的作品、经典游戏、高级版本以及额外的内容包。

以下是育碧官方给Uplay+服务提供的游戏例子说明：

·即将发布的游戏：《看门狗：军团》,《幽灵行动：断点》,《彩虹六号：封锁》，《渡神纪》等更多游戏。

·最新发布的游戏：《全境封锁2》，《刺客信条：奥德赛》，《彩虹六号：围攻》，《纪元1800》等游戏。

·经典育碧游戏:《孤岛惊魂》和《雷曼》系列游戏，《波斯王子》，《细胞分裂》，《超越善恶》等。

·深受玩家喜爱的PC游戏系列：《魔法门之英雄无敌》系列、《猎杀潜航》、《工人物语》、《纪元》系列等。

育碧称玩家在2019年8月15日前在前往uplay.com完成注册，就可以在9月3日至30日免费享受Uplay+服务。