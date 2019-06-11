【IT之家众测作品】科技解放双手，石头扫地机器人T4测评

科技解放双手，开启智能生活，智能技术的发展带动了人们的生活发展。无论是对上班族、全职妈妈、老人群体等人们来说，家里清洁问题总是让人很无奈以及烦躁。很多时候，尤其是家中有宝宝的家中，卫生是非常重要的一点，往往在没有时间的情况下，我们会选择家政服务，而这作为开支中的多余部分，虽然解决了卫生烦恼，但是无形中又增加了我们的生活成本压力。

开箱

首先在评测开始之前，我要先感谢石头科技以及IT之家给与我这次可以众测体验石头扫地机器人T4的机会，收到IT之家小编的电话时得以让我在加班中得到一丝安慰。再次感谢IT之家给予的众测机会。北京石头世纪科技股份有限公司（Roborock，简称石头科技），成立于2014年7月，是一家专注于家用智能清洁机器人及其他清洁电器研发和生产的公司。在2014年9月获得小米投资，成为小米生态链企业。

石头T4扫地机器人采用了牛皮纸上下扣盖样式的包装

▲提手式设计

石头扫地机器人T4对于T6版本的扫地机器人来说，就是一个无拖地的版本，同时也保留了很多T6的特性。但具体更加细化的对比，你会发现石头扫地机器人T4更像是米家扫地机器人的升级版，如最大吸力·、软件功能、噪音优化等均弥补了米家扫地机器人的短板。现在T4售价为1999，现在入手1699元到手，无疑是最有性价比的一款。

扣盖式打开方式，第一层放置的是扫地机器人的配件，第二层放置的扫地机与充电底座

全家福，包含主机*1，8字头电源线*1，产品说明书（尾页含保修卡）*1，尘刷（尘刷尾部还有一个刀刃，方便用户割断缠绕在滚轮上的头发与线团等异物）*1，备用水洗滤网（主机内另外含一个，水洗滤网水洗后需要24H晾干后才能继续使用，备用水洗滤网方便用户交替使用）*2

高光底座背面有一个挡板，可以随意拆卸有，拆开后我们可以把多余电源线收纳到里边，尤其对于强迫症的我来说，绝对是一个好评的设计！

主体外观展示

石头T4采用全新半透明外观设计，可以让用户更直观的“看得见”扫地机器人的工作方式。

顶部凸起的的设备是LDS激光测距传感器，扫地机器人在工作的时候，这个传感器一直在旋转，通过这个高精度传感器，石头扫地机器人T4可以迅速扫描、能够快速的建立全屋的地图，更可以保存地图，方便用户进一步设置掌上虚拟墙及划区重点清扫、设置清扫禁区。

顶部极简设计，仅有两个按键，虽说只有两个按键，但是它却可以实现5种不同的功能，凸起的开关键长按实现开关机、短按则是实现清扫的开关、凹进去的HOME键长按为局部清扫、短按为回冲功能、两个按键同时按住3秒为重置WIFI。

在底部两侧有两个伸缩式的轮子，可以让机器人拥有越障、上地毯的功能，对于家中有小门槛与踢脚线的地方，可以跨越尽可能的扩大清扫面积，左上角为动态可调速的单边刷，它可以自主调节，沿墙模式下高速旋转，有力扫出墙边积尘，正常模式匀速旋转，毛发灰尘不易打飞。

安装与拆卸

底部主刷为可拆卸设计，采用特种尼龙材质刷毛，对于缠绕的长毛发更容易清理和清洗，安装取下都非常方便。

两个三角形图标的中间卡扣用手一捏就能提起集尘盒，集尘盒四周含有硅胶垫，保证了尘盒的密闭性，防止灰尘进入主机内部。

通过米家APP可以详细的看到扫地机的清扫历史路径以及整个房间的地图。

用户可自定义机器人语音，更有趣。

T4系列依然延续了T6系列优秀的噪音控制，机器优化了电机振动、优化了齿轮设计、增加降噪空气筛。

实测在正常风力清扫下，分贝在54-58直接徘徊。

总结

石头扫地机器人T4相较于米家扫地机器人来说，除了参数功能各方面提升了很多外，整机品质也得到了提升，采用了国际知名品牌元器件，再加上2年官方质保的情况，更有保障。1999的价格并没有涨太多，相反带来的是一个补全短板的完美产品，如果你不在乎拖地功能，那么T4是值得入手的一款扫地机器人。趁着618入手，可以优惠300元，到手1699元和米家扫地机器人持平价格，还是非常有吸引力的。