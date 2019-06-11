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雷霆世纪开启618促销：i7-8700+ RTX2060，售价6199元

2019-6-11 11:09:05来源：IT之家作者：嗜橙/实习责编：嗜橙/实习评论：

IT之家6月11日消息 在京东618期间，雷霆世纪主机开启促销，多款主机价格优惠；其中，搭载英特尔i7-8700和RTX2060显卡，售价为6199元。

雷霆世纪的复仇者V149机箱，搭载英特尔酷睿i7-8700处理器，使用了七彩虹RTX2060显卡和技嘉B360M主板。采用8G DDR4内存和240G SSD的组合。

在外观方面，该机箱为侧透机箱加背线设计；尺寸为450×400×200mm。接口方面：4个USB3.0接口和2个USB2.0接口和PS2接口等；目前售价为6199元。

京东雷霆世纪 复仇者V149 i7-8700/RTX20606199元直达链接

雷霆世纪的复仇者V154机箱，采用了第9代英特尔i5-9400处理器，技嘉的GTX1660 6G显卡和技嘉B360M主板。内存和存储，分别采用8GDDR4（2666MHz）和240G SSD。

外观上，复仇者V154机箱尺寸为450×400×200mm，背面有4个USB3.0接口和2个USB2.0接口和PS2接口等；目前售价为4139元。

京东雷霆世纪 复仇者V154 9代i5-9400/技嘉GTX1660 6G4139元直达链接

雷霆世纪的复仇者Z054机箱，搭载英特尔酷睿i5-9400处理器，使用了技嘉B360M主板，金士顿8GDDR4（2666MHz）内存和480G SSD的存储，并且自带无线网卡，可以进行WiFi连接。目前售价3049元。

京东雷霆世纪 复仇者Z054 i5-9400/技嘉B360M3049元直达链接

除此之外，还有更多雷霆世纪都用不同程度的优惠。

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关键词：雷霆世纪台式主机

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