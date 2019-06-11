CES Asia正式开启：主打5G、AI、自动驾驶

CES Asia 2019于6月11日正式开场，各消费电子产品厂商携最新技术齐聚上海，让观众领略消费领域的前沿科技。上午9:30，在华为消费者业务首席战略官邵洋先生的主题演讲之前，美国消费技术协会总裁兼首席执行官Gary Shapiro简要介绍了这次展会的亮点和展望。

今年是CES Asia举办的第五个年头。Gary表示，五年来，它已经成为亚洲地区影响力增速最快的科技展。现在，CES Asia已经覆盖二十多个领域，主打5G、机器学习、VR等面向未来的科技。他也宣布，有四个大型企业的总裁将亲临CES Asia 2019现场进行主题演讲或专题研讨。

本届CES Asia为初创企业设置了专属展区。Gary表示，相信大家一定会对这些充满活力的中国初创企业展示的新理念或技术印象深刻，也期待各位能在这里找到最佳商业伙伴。

本届展会展示的技术包括自动驾驶、5G、AI等热门领域，各参展商会带来最领先的技术和应用这些技术的产品与周边。

最后，他强调：自由贸易是科技行业的共同愿望，但更狭窄的国际视野、更高的关税等为它增添了很大的不确定性。关税壁垒将会不可避免地导致双输局面，我们应该予以抵制。中国在本次展会主打的多个热门技术领域居于领先地位，这是CTA选择中国举办CES分展会的原因。

接下来，他邀请CES Asia主负责人、Intex公司总经理James Wu上台介绍主题演讲发言人。

CES Asia 2019已经拉开大幕，有关主题演讲和展会的相关内容将持续报道。