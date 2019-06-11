Honda宣布与阿里和讯飞合作，开发第三代智导互联系统

今天，Honda在2019年亚洲消费电子展（CES Asia 2019）上宣布与阿里巴巴集团和科大讯飞股份有限公司开展合作，共同开发第三代Honda CONNECT（智导互联）系统。

据了解，目前，第二代Honda CONNECT（智导互联）系统导入了智能语音识别、在线支付、智能导航、车辆位置共享等升级功能，并计划在今年推出的新产品上搭载应用。

这次和阿里巴巴和科大讯飞合作研发，将计划推出具备Smart AI等功能的第三代Honda CONNECT（智导互联）系统。据介绍，第三代Honda CONNECT（智导互联）系统将导入阿里巴巴的“天猫精灵”和科大讯飞的智能语音识别技术。





本田技研工业（中国）投资有限公司执行副总经理长谷川祐介介绍说，未来的Honda CONNECT（智导互联）系统将具备“更多面互联”、“更贴心助理”、“更智能成长”三大特点。

具体而言，“更多面互联”是指通过智能手机就能随时掌握爱车的操控和充电等状况，还能与住宅互联，控制家电并与家居视频互联；“更贴心助理”是指具有人工智能的Honda CONNECT系统更具人性化；“更智能成长”是指通过云服务和OTA（Over The Air）实现升级。

与此同时，在展会现场Honda还展示了开放创新项目“Honda Xcelerator”在中国最新的成果，以及在电动化、共享化等领域合作创新的新进展。





“区域声场控制技术”是参与该项目的“瑞声科技”公司的研发成果。该技术通过扬声器阵列，实现车内声音的指向性控制。通过这项技术，车内成员能够在互不干扰的情况下获得不同的声音环境，即便在同一车辆中，也能实现更加专属的空间。

据悉，Honda还展示了新的医疗方案，帮助行走困难人群提升康复能力的Honda Walking Assist（Honda步行辅助）从去年开始便与部分医院及康复机构开展合作，正深入探讨在中国的实用可行性。