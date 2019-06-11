Facebook高管：Instagram与WhatsApp不应被拆分出去

新浪科技讯北京时间6月11日午间消息，据美国科技媒体CNET报道，Facebook公司的两名高管认为，该公司旗下的图片分享平台Instagram和即时消息服务WhatsApp不应该被分拆出去。他们认为，分拆将会让公司更加难以保障用户的安全。

在Code Conference大会上，Instagram负责人亚当·莫塞里（Adam Mosseri）承认，此前Facebook对于产品的“非预期后果”考虑的不够周全。但是他同时表示，保持公司当前的架构将有助于他们创造更多的价值。他说到：“被人们批评以及被媒体用这种方式报道不是什么好玩的事情。但是我由衷地相信我们能够为世界创造巨大的价值。”

▲亚当·莫塞里

Facebook公司负责VR和AR业务的副总裁安德鲁·博斯沃斯（Andrew Bosworth）则认为，分拆只会让Instagram和Facebook变得更加脆弱。他说到：“如果把Facebook和Instagram进行拆分，那么两个实体将会拥有相同的攻击面。”他还表示，拆分后两个产品的资源都会变少。

最近一段时间以来，对于将Facebook进行拆分的呼声正在变得越来越高。包括该公司联合创始人克里斯·休斯（Chris Hughes）在内的一些批评人士都认为，这家社交媒体企业的规模已经过大，大到难以掌控。一些立法者也呼吁监管机构将Instagram和WhatsApp从Facebook中拆分出来。很显然Facebook并不愿意这样做，当前Facebook、Instagram和WhatsApp以及Messenger等服务一共拥有大约27亿用户。