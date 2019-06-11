交通部：今年实现260个城市交通一卡通互联互通

据国是直通车报道，6月11日，记者从交通运输部了解到，今年将实现全国260个地级以上城市交通一卡通互联互通。

用户持互通卡可以在包括北京在内的260个城市通刷地铁、公交。作为本年度运输服务领域6件实事之一，目前已基本实现了“时间过半，任务过半”的目标。

6月11日，交通运输部举行江苏省“运输服务全面提升年”专题新闻发布会，会上有记者提问称，交通运输部在促进运输服务质量提升方面有哪些举措？

吴春耕回应称，今年，交通运输部紧紧围绕群众关切，推出12件更贴近民生实事，其中运输服务领域占6件。分别是：新增通客车建制村5000个(贫困地区不低于3000个)；推进100个“司机之家”建设试点；实现普通货运车辆全国年审网上办理；实现汽车维修电子健康档案省级系统全覆盖；组织开展公交都市创建活动；实现全国260个地级以上城市交通一卡通互联互通。

吴春耕指出，目前，通过部省联动、协同发力，这6件民生实事总体进展顺利，基本实现了“时间过半、任务过半”的目标。

一是新增建制村通客车2944个，其中贫困地区是1698个，具备条件的建制村通客车率已达到98.02%；

二是在江苏、浙江、广东等9个省份已建成78个“司机之家”，有效改善了货车司机的工作休息环境；

三是完成了普通货运车辆网上年审部级系统开发，制定印发了网上年审工作规范和技术要求，有6个省份正在开展联网调试；

四是汽车维修电子健康档案系统已覆盖29个省份，为7400余万辆建立了健康档案；

五是公交都市创建工作有序推进，青岛等4个创建城市已经提交了验收申请，西安等6个创建城市拟于近期提交申请；

六是实现245个地级以上城市、89个县级城市交通一卡通互联互通，其中15个地级以上城市实现了移动支付应用。