爱立信指责高昂的频谱拍卖价格拖累欧洲科技行业

飞象网讯 据外媒LightReading报道，爱立信一位高管表示，欧洲高成本频谱拍卖的习惯，是该地区未能产生任何价值10亿美元互联网公司的部分原因，并可能使其在未来的数字经济中严重落后于美国和中国。

爱立信欧洲和拉丁美洲业务主管阿伦·班萨尔(Arun Bansal)表示，对频谱许可证收取过高费用，减缓了先进数据网络的部署速度，而这些网络是吸引科技企业家所必需的。

他在伦敦举行的一次会议上对Light Reading表示:“欧洲曾经在移动连接方面领先，然后进入了高频谱成本的时代，从那时起，欧洲在技术创新方面就落后了。”“我们有工业化的公司，但我不能说出一家市值10亿美元的中欧数字初创企业的名字，因为欧洲在数字基础设施方面落后。”

班萨尔的言论反映出，人们越来越担心，欧洲没有一家自己的数字冠军企业能与美国的Netflix和优步(Uber)等竞争，或与中国的Baidu和阿里巴巴(Alibaba)竞争。

有一种理论认为，像优步这样的公司之所以在美国成形，部分原因在于美国在4G领域处于领先地位:没有可靠的移动互联网连接，优步的叫车应用无法运行。

如果下一代5G技术带来新的服务，那么那些建设网络速度较慢的国家可能会错失打造下一个优步的机会。

欧洲电信运营商一再抱怨，，高昂的拍卖成本会影响其网络部署的支出预算。去年，意大利的监管机构因5G拍卖筹集了近66亿欧元(75亿美元)，比政府的目标高出40亿欧元(45亿美元)，而受到严厉批评。意大利电信(Telecom Italia)和沃达丰(Vodafone)是最大的两家电信运营商，它们目前正在整合资源，并试图削减成本。

德国当局还被控试图在拖延数月的5G拍卖中最大化收益。上周，由于四家公司就一小部分频段展开争夺，竞价达到62亿欧元(70亿美元)，比专家们预计的高出12亿欧元(14亿美元)。

据报道，中国监管机构提高了最低收购价，试图将这笔交易拖到最后。

德国电信(Deutsche Telekom)现任首席执行官蒂莫西·霍特日(Timotheus Hottges)此前曾批评监管机构决定将四分之一的中频电视频道出售给工业集团。据报道，此举推高了频谱成本，意味着运营商用于基础设施建设的资金将减少。

对爱立信来说，任何支出紧缩都是坏消息，该公司主要专注于5G网络技术的开发，不过班萨尔坚称，德国近期发生的事件不会影响公司的前景。“在我们的计划中，我们总是假设欧洲将是一个缓慢的过程，但失望的程度会上升。”他告诉Light Reading。

Bansal还对德国为工业集团保留频谱的决定提出异议，这与爱立信向运营商销售频谱的战略不符。他表示:“运营商处于为企业提供优质服务的最佳位置。”“我们将与他们合作，我们已经通过德国的服务提供商签署了企业协议。”

爱立信(Ericsson)和芬兰竞争对手诺基亚(Nokia)今年都抱怨称，欧洲迟迟不向运营商提供新的5G服务频谱。班萨尔现在提倡采用斯堪的纳维亚“选美比赛”的形式，以取代通常的拍卖程序。

他说:“运营商必须在覆盖范围和基础设施方面做出一定的承诺，这样国家才能繁荣。”他说:“政府和监管机构的短期想法是先收取高额费用。然后发展没有发生，我们在接下来的20年里就输了。”

上周，中国政府提前一年发放了4张商用5G牌照，这可能加剧了人们对欧洲高昂拍卖成本的担忧。与欧洲不同的是，运营商的频谱不收费，但将面临政府实现覆盖目标的压力。

班萨尔并不是唯一一位对5G晚发布的后果发出警告的业内高管。今年早些时候，沃达丰英国(Vodafone UK)首席技术官斯科特佩蒂(Scott Petty)在伦敦举行的一场新闻发布会上表示，如果英国在5G网络的推出方面落后，技术开发商可能会涌向其他欧洲国家。

但并非所有人都相信，推迟推出将是电信业的一场灾难。咨询公司和软件开发商BearingPoint的数字平台解决方案首席执行官安格斯·沃德(Angus Ward)表示，运营商还没有准备好向企业市场销售5G服务，企业市场通常被视为5G最大的增长机遇。

他认为，如果电信运营商利用这段时间调整业务模式，吸引合适的合作伙伴，那么推迟上市可能会降低运营商被移动更快的互联网公司边缘化的风险。