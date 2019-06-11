路透社：裁员、战略调整以及高管更替导致特斯拉雇主形象变差

6月11日消息，据路透社报道，特斯拉在两家知名求职网站上的排名均有所下滑，这表明随着裁员、战略调整和高管更替，人们对这家电动汽车公司作为雇主的不满情绪正在加剧。

今年4月，在领英发布的“2019年顶级公司”年度榜单上，特斯拉排名第16位，而在2018年和2017年，该公司分别排在第5位和第6位。

这份榜单是根据6亿多名领英用户采取的数十亿次求职行动编制而成的，这些行动表明了他们对工作岗位的兴趣和需求。

就业网站GlassDoor根据路透社的要求对历史数据进行了汇编，结果显示，基于用户在第一季度撰写的评论，特斯拉的总体评分从2017年的3.6星下降到了3.2星（最高为5星）。该网站上共有近100万名用户撰写了评论，平均评分为3.4星。这些用户评论是匿名的，Glassdoor表示，它不核实用户的身份或就业状况。

今年第一季度，特斯拉CEO埃隆•马斯克（Elon Musk）的支持率从2017年的90%降到了52%。Glassdoor的数据显示，今年第一季度，特斯拉的“推荐给朋友”评分从两年前的71%下降到了49%。

类似的，在文化和价值观、职业机会、高层领导和6个月的正面商业前景等方面，Glassdoor对特斯拉的评分均有所下降。只有“工作与生活之间的平衡”和“薪酬与福利”这两项的评分保持不变。没有哪项指标有所改善。

特斯拉的一名女发言人表示，该公司仍然是一个非常受欢迎的雇主。她表示，特斯拉在2017年和2018年分别收到了50多万份工作申请，预计2019年的求职申请数将超过这一数字。

去年，特斯拉还登上了《福布斯》杂志“最具创新力企业”排行榜。雇主品牌专家Universum将特斯拉及其姊妹公司SpaceX列为对工程专业学生最具吸引力的雇主。

华尔街也对特斯拉感到不满，该公司股价今年迄今为止已累计下跌39%。在该公司公布了较低的交付量，且投资者对该公司的发展方向表示担忧之后，分析师下调了该公司股票的评级。

在今年1月以来接受路透社采访的2名现职员工和16名前雇员中，一些人称赞马斯克是一位有远见的人，但表示，他的管理风格以及高管的离职导致领导层变得“空白”。

特斯拉的前首席财务官已于今年1月退休，该公司的首席律师在任职两个月后于今年2月离职。此外，该公司的通讯主管将于本月离职。不过，这些职位已经有人填补了。

根据美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，特斯拉在2018年6月宣布裁员9%之后，截至2018年底拥有48817名全职员工。而在今年1月，特斯拉宣布将进一步裁员7%。

马斯克准备在当地时间周二举行的特斯拉年度股东大会上，就未来增长的问题发表讲话。与此同时，这家汽车制造商正处于艰难时期。

在Model 3正式推出两年后，特斯拉仍难以实现其目标，即让马斯克的公司成为量产汽车生产商。

今年第一季度，特斯拉亏损了7亿美元，再加上汽车交付量下降，引发了有关消费者需求和货运物流的担忧。