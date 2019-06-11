小爱老师上手：人工智能教你学英语的体验如何

说起学习机，你会想到什么？

我对这类产品的印象还停留在七八年前，好记星、文曲星都是这类产品的代表，查字典、查英文就是它们最大的用途。而经过几年的发展，学习机已经不那么纯粹，开始向着平板发展，“学语言”也成为其中一项功能。

在这样的情况下，小米毅然决然加入了“学习机”的阵营，做起了教育口的生意。不过小米集团联合创始人王川却说：小爱老师是一个全新的品类，是目前市场上不存在的新物种。

▲小爱老师

言外之意，小爱老师和市场上的学习机、电子词典不一样。那究竟不一样在哪？通过这两天的上手，希望帮你找到答案。

虚拟形象美，本体是个白色“小砖头”

和小爱老师初次见面，第一印象是像一个白色小手机，或者说，白色“小砖头”（还有别的颜色，比如黑色）。因为它够厚，足有14毫米，好在并不重，而且磨砂触感的外壳带来的手感足够好，大小尺寸也正合适。

▲小爱老师和它的虚拟形象（右）

说尺寸刚刚好，是因为小爱老师左上角、右上角都有按键，一颗是电源键，另一颗是复读键。刚拿到这款产品，你会觉得它的实体按键好多，看上去好好复杂。事实上，小爱老师的每一颗按键都有实际作用。

▲小爱老师配备许多实体按键

比如右侧的红、蓝按钮，按住红色说中文，按住蓝色说英文，小爱老师就能随时进行翻译，哪怕是在息屏状态下。红蓝按钮下方是音量键，底部留有3.5毫米耳机孔和Micro USB接口。我们拿到的版本是4G尊享版，配有SIM开槽，支持4G网络，但不能打电话。

▲4G尊享版可以插入SIM卡联网

正面是一块3.97英寸的屏幕，分辨率为800*480。对于一款学习产品来说，这样的屏幕足够，它不像智能手机，需要满足用户长时间阅读、看视频的需求。背面配有一颗500万像素的摄像头，以及有点夸张的扬声器。

▲背面配有一颗摄像头和略微夸张的扬声器

小爱老师的造型会让你想起多年以前的好记星这类产品，但是显然它精致得多。对于这样一款专注学习的产品来说，你无法要求它像手机那么薄，屏幕那么大，因为完全没有必要，更精细的设计和更大的屏幕意味着价格更高。相比之下，小爱老师的样式已经足够好，做工不差，拿在手里也刚刚好。

功能篇之帮你查单词：能动手不动口

这是小爱老师的基本技能，也是市面上学习机类产品必备技能。而小爱老师的优势在于能不动手打字就不动手打字。事实上，在一块接近4.0英寸的屏幕上打字，用惯了大屏手机的人还真不一定习惯。

所以小爱老师的设定是，要么按着红蓝键读出来，要么用摄像头拍下来。这两种查词方式的基础都是AI（人工智能），小米将小爱同学的研发成果移植到了小爱老师身上，并且还赋予了它离线的能力。

AI是小爱老师不同于市面上其他学习机类产品的特点。那么小爱老师是如何查词呢？

▲按住红键说成语直接查询翻译和字意

首先是语音，就像上文提到的，按住红键说中文，按住蓝键说英文，随后小爱老师会自己判断是需要翻译还是查字典。比如我按住红键说“背水一战”，它就会查找词意；如果说的是一句话就会进行英文翻译。

▲直接按住蓝键，翻译查询整个句子

当然还有更智能一点的方式，比如要查某个汉字或是英文单词，可以通过拼写的方式查询查询。例如按住红键说“亡口月贝凡”，就会显示“赢”字的内容；按住蓝键读字母“L-O-V-E”就会查询“Love”这个单词。

小爱老师的语音识别相当精准，在拼写单词、汉字方面几乎没什么错误，长句式中文有时会出现不准的情况，但多数情况下都是准确的，并且它是离线的，显示结果的速度也非常快。

▲侧面的语音按键非常有用

在一些场景下，比如自习室、图书馆，讲话不方便，还可以通过小爱老师后置的500万像素摄像头进行拍照翻译。这个功能几乎和手机上各种翻译App差不多，拍照之后自动进行翻译，翻译的文字会覆盖在原文上。由于这颗摄像头具备自动对焦和一定的微距能力，所以可以通过镜头锁定某个单词进行实时翻译，翻译的结果会显示在一张卡片上。

▲拍照翻译整段文字

拍照翻译的问题在于往往会将一大片英文拍下来，文字过多也会增加小爱老师翻译的时间，而快速取词翻译则特别适合阅读理解中遇到的生僻单词和汉字。

▲相机实时取词翻译

如果说用语音+拍照都不能满足你当前查词情景（大概是在不想说话，摄像头又够不到单词情况下），那么别无选择，你只能用虚拟键盘敲击文字了。这个操作就和智能手机上一样，只不过用惯了大屏手机，在小爱老师的4寸屏幕上或许会不太习惯。

可以说，小米在设计小爱老师之初，就预设它的使用场景——能不动手打字就不动手打字，并且强调它是离线的（这点非常重要）。目前小爱老师离线支持中、英、日、韩、德五种语言，内置了牛津、柯林斯COBUILD高阶、新时代汉英、现代汉语、新华字典5大词典，多数情况下都能满足你的需求。

▲小爱老师内置古诗文教材

当然，小爱老师也有4G尊享版，支持4G网络，可以在线查询。据小米王川介绍，在线查询除了增加更多语言（共34种），还会联网对查询结果进行纠错，在保证查询速度的同时提高准确度。

功能篇之背单词练口语

既然称为小爱老师，只靠查单词、查字典显然不太称职。之所以能称为“老师”，是因为这款产品能教你学语言。

小米分析了背单词的方法，他们认为只有掌握了发音、词意、拼写，才能将单词记得牢靠。这就像小时候学认字，先看到东西，然后知道这东西叫什么，最后在写出来。

按照这套逻辑，小爱老师为近万个单词配图，近3000个常用单词配上形象图，在听到单词发音的同时，看到单词的图形示意，然后再跟读、拼写。

▲单词用图片作为记忆补充

在这个过程中，为了加速单词量积累，小爱老师加入了联想速记图。通过一个单词衍生出的分类次、衍生词、近义词、形近词等等快速扩展单词量。

▲有一个单词引申出其他单词

有意思的是跟读这个环节，小米加入了人工智能的元素。当你跟读的时候，小爱老师会给你打分，并且指出哪个音标读的不准。反复跟读，反复打分，直到你满意为止。这种方式很容易上瘾，因为你总想要更高的分数，于是反复跟读，而这个过程就会加深记忆。

▲跟读单词，小爱老师会给你打分

同样的原理也被运用到“地道口语”这个功能中，跟读句子，小爱老师给打分，之后在自己读一遍作为闯关，闯关结束后小爱老师会给出总评和需要改进的音标和句子。这个口语训练需要大声的朗读，保证麦克风清晰的录制你的声音，如果声音太小，小爱老师很可能直接忽略，算你没读准。

▲音标真人口型演示

总得来说，小米把对于人工智能的研究结果放到了背单词、练口语这件事上，让本身枯燥的情景变得有趣得多。这也是小爱老师不同于市面上其他语言学习机的特点之一。近年来，语音识别作为人工智能的分支，人们在想尽一切办法让它变得更聪明，而小米则将它放到了一个更为实用的场景。

小爱老师的副业：陪你出国玩

基于精准、快速的语音翻译和离线查询，小爱老师能充当翻译机的角色，同样只要事先将语言调好，按住红键、蓝键讲话，就能获得相应的翻译。

另外，小米将全球上网的功能搬到了小爱老师上，购买当地的套餐，就能让小爱老师变成随行WiFi，而且这个功能不需要SIM卡的就能实现。随身WiFi的理论续航时间为18个小时。

▲在飞机上用录音笔功能转化的文字

小爱老师和小爱同学也有交集，小爱老师内置了离线版小爱同学，能进行一些简单操作，比如算个汇率、上个闹钟等等，同样通过语音就能操作。其内置的系统，很像一个精简过的MIUI，只保留了需要的功能，其他都砍掉了，不过保留了左右滑动后退，底部滑动回桌面的操作手势。

我们是否需要小爱老师？

这大概是多数人接触到小爱老师时产生的疑问，因为这些功能看上去在智能手机上都能实现。

在回答这个问题前，想先说说另一个问题——小爱老师到底是个啥？王川说，小爱老师是个新品类，市面上从来没有过。从AI的角度说，它确实不同于以往的学习机，语音识别、图像识别、音频比对等新技术新功能的加入，让它看上去更智能、更贴心。

▲联系口语的界面

如果非要说它是个啥？我觉得应该是一个更智能的学习机、更方便的电子词典，还可能是一台复读机、翻译机，甚至录音笔。小米的想法是通过新技术，让学英语这件事变得更纯粹、更专一。毕竟拿起手机的前一秒在查单词，后一秒就在刷微博刷朋友圈了。自制力弱一点的话，非常容易分心，何况手机上还是不是有其他App弹出个通知诱惑你。

智能手机是在考验同学们的自制力，而小爱老师则化解了这种尴尬。

王川说，小爱老师是他打造的第四款产品，也是小米送给孩子的礼物，孩子通过它学英语家长会更放心。这是小米自己对小爱老师的定位，但同时也在向所有人宣告：小米进军教育市场了。