2019年BrandZ最具价值品牌：亚马逊第一，阿里腾讯前十

6月11日下午消息，WPP集团与品牌资产研究机构凯度在美国纽约发布了“2019年BrandZ全球品牌价值100强”排名。亚马逊的品牌价值增速十足，连升两位，取代谷歌成为今年全球最有价值的品牌。

继2018年的榜单上亚马逊品牌价值同比大涨49%之后，在2019年的榜单上它的品牌价值又增加了52%，达到了3155亿美元，一举超过了温和增长的苹果（第二名，3095亿美元，增长3%）和谷歌（第三名，3090亿美元，增长2%）。

自从2006年BrandZ全球品牌价值100强榜单创始以来，以微软、苹果和谷歌为代表的科技类品牌一直占据着全球品牌价值之巅的宝座。零售品牌的代表亚马逊首次打破了科技品牌对这一王座长达12年的垄断。

在全球前10名最强品牌王者集群中，来自中国的阿里巴巴的品牌价值增长了16%，达到了1312亿美元，上升两位排名第7。而腾讯的品牌价值则下跌27%至1309亿美元，排名也下跌3名到第8。阿里巴巴也首次超过了腾讯的座次。

Facebook的品牌价值下跌了2%，排名停留在去年的第6。这证明在目前急剧变化的商业世界里，品牌必须不断地预测消费者的需求和预期变化，提前行动。

报告称，尽管全球经济增长目前存在很大的不确定性，但全球排名前100名的品牌的合计价值依然在过去一年里增长了约3280亿美元，前100强的品牌价值合计相当于47000亿美元，约等于西班牙、韩国和俄罗斯的GDP总和。

上榜的消费类电子品牌为榜单的“增值”作出了巨大的贡献—所有上榜消费类电子品牌价值合计超过1万亿美元。

里面的代表性品牌有新上榜的小米（第74名，198亿美元）：这家来自中国的手机品牌利用物联网技术连接家里的智能设备，还在包括俄罗斯、印度和马来西亚在内的外国市场上实现了快速增长。

另一家新上榜的中国品牌美团（第78名，188亿美元）则是典型的颠覆性品牌：这家消费科技平台公司提供从美食外卖、酒店预订到共享自行车的各类服务。

与此同时，优步则充分挖掘自己生态系统商业模型的优势，扩张到了食品和其他品类的递送服务。

另外，全球最大的物联网平台海尔（第89名，163亿美元）则致力于与消费者和伙伴一起打造物联网时代开放的生态品牌。

与一年前相比，中国上榜品牌数量从去年的14个增加到15个。

虽然很多社交媒体品牌都在公众信任方面受到挑战，对消费者的吸引力也开始褪色，但Instagram（第44名，282亿美元）仍然在全球收获了超过10亿用户，并且品牌价值较一年之前上涨了95%，成为了今年品牌增速第一名，排名也蹿升了47位。从瑜珈服饰起家的运动服装品牌露露乐蒙（Lululemon）是今年品牌价值增速第二名，较一年前增长了77%，达到了692亿美元。

其他增速强劲的品牌还有网飞（Netflix）（第34名，343亿美元，增长65%），亚马逊和优步（第53名，242亿美元，51%）。它们的成功反映了在科技驱动的快速变化时代里，消费者们日益认可能够提供更丰富体验的品牌的价值。

2019年BrandZ全球最具价值品牌100强排行榜报告中总结的重要趋势有：

*奢侈品是增速最快的品牌类别（+29%），其次是零售（+25%），这一变化的原因主要是因为千禧一代（相当于中国的80后和90后）以及Z世代（相当于中国的95后和00后）日益依赖数字渠道；

*科技、金融和零售品牌合计贡献了总价值的三分之二，占统治地位；

*今年100强榜单上共有9个新上榜品牌，主要来自于中国和美国的颠覆性科技品牌，如戴尔科技、Xbox、海尔、美团和小米；

*亚洲品牌的力量进一步加强，共有23个亚洲品牌上榜，其中包括15个中国品牌、3个印度品牌（包括保险品牌LIC和塔塔咨询服务）和一个印尼品牌；

*新一代的品牌登上了全球舞台–Z世代品牌（即1996年之后创立的品牌）在增速上远超平均数，以创立以来每年创造的品牌价值计算，Z世代品牌的表现比千禧一代品牌（1977至1995年间创立的品牌）几乎高四倍。在今年的榜单上共有23个Z世代品牌，它们的平均年龄是16年；而千禧一代品牌则有18个，平均年龄是33年；

*可持续发展品牌–品牌主越来越重视打造自己“负责任的品牌”的形象，往往通过参与公益、环保或是企业直接发起的项目向消费者传递这一信息。

“BrandZ全球品牌价值100强排行榜”是WPP集团委托品牌资产研究机构凯度开展的一项调查，现已进入第14个年头。这项调查结合了各家公司的财务和业务绩效（使用来自彭博社股市数据）和来自370万全球消费者的洞察，覆盖了50多个市场上的16.6万个不同品牌。

以下为完整榜单：