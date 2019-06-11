Boway Mu6体验：技能树点到劈叉的降噪耳机

作为一个常年屁股不着办公室的差旅党，降噪耳机简直已经可以算得上是小编的半个身体器官般重要，坐高铁乘飞机要是忘了带上这货，耳边远远不断传来的噪音大概能把我们逼个半疯。

只是降噪耳机用多了，再看到什么新品时心里就少了几分波澜，做好了本职降噪工作之后，就连作为使用者的我们，也不知道究竟还有怎样的升级才能戳中我们捂得严严实实的钱包。

不过之前一直潜心于智能手机领域的Boway，最近两年却转移了一部分精力来打磨降噪技术，最终推出了Boway Mu6这样一款头戴式降噪耳机产品。那么作为一款全新的转型之作，Boway究竟是会瞄着前辈已经设定完毕的线路走，还是打造出一条属于自己的个性化设计呢？

比大更大的包装

不得不说在开箱之前，Boway Mu6的包装就已经让我有种“虎躯一震”的赶脚，这硕大的包装盒大概是我见识过的降噪耳机中最大的那一款，这样夸张的设计也彻底勾起我们的好奇心，不知其中藏着何种“鹅妹子嘤”的产品。

实际上之所以如此设计，是由于Boway Mu6在耳机本体之外还搭配了一副专门用于放置耳机的磁吸式耳机支架，用于摆放在桌面之上。当然这幅耳机架还藏了些小心思在其中，我们暂且卖个关子。

至于耳机本体，则使用了相对比较常见的头戴式耳机设计，硕大的耳罩配合软皮质包裹的记忆海绵，佩戴时的舒适度还是相当不错，即使时小编这样“大脑壳”用户，佩戴时也不会有令人不适的夹头感，配合305g的机身重量，算是一副佩戴起来相当舒适的包耳耳机，对于出行时喜欢头顶降噪耳机小憩一下的用户来说，这可能就是讨好他们耳朵的第一步。

佩戴完毕后，通过耳塞两侧的实体按键，我们就可以进行调整音量、调整降噪模式、暂停/开始歌曲以及呼唤语音助手等操作，就上手的简易程度来说，Boway Mu6做的还是相当平易近人，没用过此类耳机的小白也无需太多学习成本，只是按键的操作反馈略带生涩，看来还需要再细细打磨一番。

不妥协的降噪能力

实际上对于像Boway这类首次涉足降噪耳机产品的品牌，吃瓜群众大多不会有过高的期待值，只求它们能完成本职工作即可。但在佩戴之后我们却能发现，Mu6的降噪能力不仅相当靠谱，还加入了许多有着自己独特想法的设计。

首先是在室内使用的环境下，楼上辅导班熊孩子们在地板上奔跑的声音以及窗外的交通工具噪音，Boway Mu6都能很好的帮助我们隔绝开来。当然对于隔壁小伙伴疯狂敲击的机械键盘音以及他们在交谈时发出的人声，Boway Mu6也会多少漏到我们耳朵之中，这也算是ANC降噪耳机的常规表现了。

转战到地铁等环境音更为嘈杂的场所，Boway Mu6依旧隔绝的相当令人满意，特别是在开启音乐播放的状态下，我们几乎可以不受任何环境音的干扰，更纯粹的欣赏歌曲或是追上一集网剧。所以单纯讨论降噪效果，Boway Mu6的表现还是相当可靠，至少我们日常生活中想要隔绝掉的噪音，Mu6的隔离效果都非常理想。

但除了常规的降噪on/off模式外，Boway Mu6还在其它功能方面下了点小心思，比如Mu6也提供了当下流行的“环境音”模式，在这一模式下，Boway Mu6的麦克风将会直接将外部环境声音收集至耳机之中，从而抵消Boway Mu6耳罩带来的被动隔噪效果，让我们能够更好的留心周边环境。

为了应对我们在需要留心地铁报站或是购买商品听取价格这类对环境音有短时间需求的状态，Boway Mu6还加入了一种名为“透明模式“的功能，在手指触摸耳机左侧耳罩的状态下，Boway Mu6便会开启环境音模式，同时降低耳机正在播放的音乐音量，让我们更好的收集关键声音信息，而将手指拿开后，Boway Mu6便会回归到正常降噪状态。

除了透明模式外，Boway Mu6还在左侧耳机处加入了一枚距离传感器，在我们将耳机摘下后，Boway Mu6便会暂停正在播放中的音乐以及视频，并且在我们重新佩戴后恢复播放。这一技能最近两年多见于TWS以及其它便携式耳机中，很少会在头戴式耳机中搭载，而在我们体验过Boway Mu6后便会发现，这一“小聪明”式的设计确实并不非常契合这类头戴式耳机，比如在常见的将耳机挂在脖颈处待机状态下，这枚传感器便时常会发生误感应的状况。当然如果不喜欢这一功能，我们在耳机配套的APP手动将其关闭即可，算是一类“甜点”性质的功能。

没错，Boway Mu6拥有一款手机端的配套APP，我们可以通过APP来实现诸如功能开/关，声音曲风调整等相对简单的操作，同时对于乐于折腾且耳朵挑剔的用户，Boway Mu6甚至提供了自定义调音曲线来帮你找到最适合自己的曲风。当然这类调音往往会带来一种明显的“电子调教”后的味道，所以我们日常佩戴大多还是会选择默认曲风模式，而即使在常规模式下，Boway Mu6也有相当“重口”的表现。比如播放《Mi Gente》时Boway Mu6的流行取向就表达一览无余，特别是对于低音的执着，给我一种甚至压过隔壁B厂一头的赶脚，至于这种爆炸式的调音取向是否能讨大家欢心，还是各花入各眼吧。

在轰炸了三天、断断续续大概使用了七八个小时后，Boway Mu6的电量下跌了40%左右，看来官方给出的24小时续航还是一个可以信赖的成绩。但实际上有我们开头提到的那款耳机架在，日常几乎不需要操心Boway Mu6这款耳机的电量剩余问题。

是的，这款耳机架并不单单是一个带有装饰作用的收纳架，通过隐藏式的磁吸接口，它还可以给Boway Mu6执行充电工作，当然耳机本体也提供了Type-C接口，以供有线连接充电。在初次尝试时，支架充电是一个相当抢眼同时也能瞬间让人爱上的功能，悬浮吸附的设计方式感确实要比有线充电来的更舒爽许多，但在使用一段时间后我们开始反问，这种设计真的足够聪明吗？

如果是需要我们坐在房间中静静聆听的HiFi耳机，有一副功能实用的耳机支架总能让我们寻觅到一丝仪式感，比如gemini 2000这样的“邪典”耳放。但考虑到差旅党们的使用场景，便能明白我们正儿八经把一副降噪耳机挂放在支架上的需求实际上少之又少，而如果是想要隔绝简单的办公室之类场景中的噪音，实际上大多数时候随便一副头戴式耳机配合音乐，也都能做到七七八八了。而最重要的是，这样一副用于点缀的“甜点”型配件，却可能会在一定程度上影响到Boway Mu6的成本控制，让它最终难以带来太多价格上的刺激感。

性价比依旧是最终胜点

实际上就降噪体验而言，Boway Mu6已经表现的相当不错，至少稳居二线的实力还是担当的起，同时一部分有着相当亮点的功能加入，也是好好的撩拨了一下我们的钱包。而即使我最终并不认为对于降噪耳机而言一副充电耳机架是必要的，也不得不承认这种悬浮吸附式的操作真的能让我们上手瞬间就爱到无法自拔，由此可见1299的售价也有着相当的可接受度。

所以毫无疑问，丰富的功能性以及靠谱的降噪能力，配合一个可以让小白也能轻松接受的售价，性价比三个字依旧是Boway Mu6最大杀器，而如若是能在产品质感上再做些文章，我们对它也更加没有任何可以挑剔的理由了。