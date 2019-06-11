自动驾驶野望：征服陆地，蚕食航空业

随着自动驾驶汽车的普及和功能的改善，它将不仅仅改变人们在社区附近的出行习惯，同时也会改变人们的长途出行。最近的研究表明，航空业可能会面临着一场挑战，人们出行的选择可能会发生转变。

设想一下，一个人从亚特兰大到华盛顿出差，可能需要开10个小时的车，坐飞机则需要两个小时（如果没有延误），当然这其中不包含坐车到机场、检票、安检以及排队等候的时间。到了华盛顿后，他还要用三十分钟找到自己的行李，至于借到一辆汽车抵达目的地可能还要更多的时间。总的下来，这一趟出行可能要四到五个小时。大多数人会选择坐飞机而不是自己开车。

但如果自动驾驶汽车会把他们直接带到目的地，那么情况就不一样了。这十个小时的乘车时间里，乘客可以就餐、工作和睡觉。身边的行李也不用通过安检，液体和刀具也不会被拦下，想带什么就带什么。到达华盛顿后，乘客也不用租借汽车，自动驾驶汽车会一路把你送到目的地。

现在你会选哪个呢？再假如自动驾驶汽车的座位靠背可以放下，甚至车上有张床，那么这种选择是不是就更有吸引力了？

已有专家在公众意见研究中指出，大多数美国人喜欢坐飞机进行远距离出行，但他们讨厌繁琐的安检、排队等候、飞机延误甚至行李丢失等。

我们也知道目前大多数乘客不愿意尝试自动驾驶汽车。但也有数据显示人们开始了解自动驾驶的优点，并开始渐渐接受这种新技术。相信不久以后，他们也会喜欢上自动驾驶的舒适。

有研究调查过各种出行距离的乘客，询问他们是否愿意自行驾驶、乘坐飞机或者乘坐自动驾驶汽车。总体上看，人们更倾向于自动驾驶而非手动驾驶，在乘坐过飞机后，自动驾驶汽车的吸引力就变得更大，因为他们通常要在目的地租借一辆汽车。

如果出行只需要5个小时的车程，有三分之二的人会选择自己开车，但如果他们需要在目的地租借一辆车，那么情况就会改变，有四分之三的人会选择自动驾驶。

如果出行时间更长，那么人们会越发倾向于飞机，但自动驾驶汽车也很有吸引力。行程超过45小时，只有10%的人会选择自己开车，但如果有自动驾驶汽车，那么选择它的人将达到六分之一。