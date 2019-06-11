涉嫌伪造360公章，“网红云商”实控人被捕

猎云网今日获悉，据人民法院报官方微博发布的博文#案件播报#显示，近日，“网红云商”创始人吴某及其多位下属已于5月底被公安机关抓获，且基本确认了吴某等人通过伪造360公司公章，变更旗下公司股权为360投资，并利用“周鸿祎投资”作为虚假宣传的事实。

2016年12月，一次偶然的机会，360公司的子公司天津奇睿天成投资了北京飞扬天下文化传媒有限公司（下称“飞扬天下文化传媒”）300万元，持有后者10%的股权。当时，北京飞扬天下电子商务有限公司（下称“飞扬天下电商公司”）尚未成立。

2018年3月，吴某指使下属出资设立飞扬天下电商公司，开始以飞扬天下电商公司为主体运作“网红云商”项目。在宣传推广过程中，吴某等人虚构事实、隐瞒真相，谎称“360董事长周鸿祎投资”、“360投资”，并在未经许可的情况下，擅自利用周鸿祎的肖像进行宣传，误导公众。

360公司发现后，立即与吴某等人进行多次交涉，并在2018年12月向“网红云商”运营主体飞扬天下电商公司发出警告函。但没想到的是，2019年3月，吴某又伪造天津奇睿天成的公章，违背360公司的意志，变更飞扬天下文化传媒和飞扬天下电商公司的股权。如此移花接木后，360公司在毫不知情的情况下，被神奇地变更为飞扬天下电商公司名义上的间接小股东之一。

飞扬天下电商公司及吴某等人伪造360下属公司的公章，冒用360和周鸿祎名义进行虚假宣传，从事诈骗活动，不仅严重侵犯360公司、周鸿祎的权利，也严重损害了广大群众的合法权益。今年4月，360公司和周鸿祎向公安机关报案。至5月底，吴某及其多位下属被公安机关刑事拘留。

360公司方面表示，飞扬天下电商及吴某等人的行为已严重违反相关法律，360公司对此坚决反对、强烈谴责，并请求司法机关依法对相关公司及犯罪嫌疑人进行严惩，后续也将对类似行为采取零容忍态度。

2019年4月9日，360公司曾在微博发布声明称，近日，360公司根据用户举报，发现“网红云商”未经许可大肆使用360公司及董事长周鸿祎先生的名义进行宣传，并谎称“网红云商”系360公司、老周投资。在360公司致电、发函警告后，“网红云商”仍未停止侵权行为。现360公司郑重声明：360公司及周鸿祎先生与“网红云商”没有且从未有过任何关系，请投资者谨慎投资！360公司随后将启动工商举报、法院诉讼等手段，维护其合法权利。