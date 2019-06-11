强势崛起的KaiOS背后，智能手机只需要20美元

几年前，企业对下一个十亿互联网用户的长期追求似乎是一个强有力的论调。科技公司想要将人类知识的总和放入穷人的口袋里，同时从大型跨国公司那里获得广告收入，这些跨国公司愿意出钱让大批穷人获得这些知识。然而如今，这种商业模式的成本更加清晰。大量的社交媒体应用被指责引发了缅甸的种族灭绝主义、同时在印度实施私刑以及在世界各地进行选举干预。我们真的认为没有连入互联网的50%的人会过的更好吗？

答案是显而易见的。更多的互联网接入直接关系到医疗保健、教育、性别平等、经济发展以及许多其他目标问题的改善，而这些目标都是经由非营利组织的努力实现的。将一个贫穷国家的移动互联网使用率提高10%，这与国内生产总值平均增长两个百分点有关，而且互联网渠道也被证明能够使政府对公民投诉作出更积极的反应。相比之下，农村地区的妇女和人民在网络使用方面存在落后的情况，这限制了她们获得政府服务、银行贷款和就业等机会。

没有什么地方比非洲更清楚这种情况了，非洲是世界上使用互联网的用户比例最低的国家，互联网普及率低于25%。分布在非洲54个国家的8亿非互联网人口比大多数国家的非互联网用户更加年轻、增长速度更快，且收入较低，更多的居民居住在农村地区，这些地区很难连接到互联网或电力基础设施。然而现在，一些电信供应商正在更努力地尝试将互联网普及的升级措施推向非洲市场，他们设计的模式主要着眼于农村的基础情况（首先是印度农村地区，在那里他们已经很受欢迎），而不是Spice Girls鼎盛时期的三手翻盖手机。

非洲最大的两个手机运营商，来自南非的MTN集团有限公司和来自法国的Orange SA，今年都开始以20美元的价格销售准智能手机。在此之前，智能手机的最低价格是40美元左右，这个价格很多人都买不起。这些智能手机的设备核心堪比上世纪90年代的棒棒糖手机，这批设备的软件驱动来自于凯诺斯科技有限公司（KaiOS Technologies Ltd.），后者是一家刚刚成立三年的软件公司。

大多数公司都在尝试让联网设备变得更加强大，但KaiOS却走了另一条路。为了保留智能手机的基本功能，该公司对一切服务和功能都进行了重新考虑，同时降低了成本，为那些可能处于电力不稳定环境中的用户提高了电池寿命。MTN在一份声明中表示，其KaiOS手机的设计目的是消除互联网利益的障碍。Orange负责非洲和中东业务的副总裁Bertrand Gouze则表示，KaiOS设备提供了一种替代更昂贵手机的选择，这些手机“对许多非洲人来说仍然遥不可及，并加剧了数字鸿沟”。

KaiOS手机的机身非常的普通，没有触摸屏，而触摸屏往往是最昂贵的智能手机的组成部件，且耗电量非常的大。Orange公司销售的这款手机名为Sanza，以一种在中非和东非很常见的手持乐器命名。屏幕的大小不到最新款iPhone的一半，并由老式键盘控制，键盘按键是用最便宜的塑料做的。在尼日利亚、卢旺达和其他MTN刚刚开始销售KaiOS手机的国家，它们主要是为3G网络设计的，因为4G网覆盖率没有达到MTN 2.3亿地区客户的三分之二。

为了降低价格，KaiOS还将内存缩小到了最便宜的Android智能手机的四分之一甚至更少。这意味着手机一次只能处理一个任务，而不能从你的组文本中来回跳来跳去，在网络上查找内容。对于KaiOS手机的部分型号，高通公司重新开发了一款旧版本的处理器，也被称为手机的大脑，估计成本约为3美元，而高端智能手机的版本约为50美元。研究机构IHS Markit有限公司的分析师Wayne Lam估计，KaiOS智能手机的成本约为15美元。

这个价格有多低呢？与之相当的另一款同类手机的材料成本是KaiOS的两倍，而苹果公司的顶级iPhone的材料成本是390美元。

但这并不意味着这些疯狂降低成本的手机无法被正常使用。Orange声称，所有节约成本的设计都会带来一个同样的结果，疯狂降低设备的电力使用，这款手机充一次电可以连续用5天。由于缺少触摸屏，语音命令也变得更有价值，因此这款手机中间有一个巨大的按钮，可以激活一个适合本地市场的谷歌助手版本。谷歌去年在KaiOS投资了2200万美元，并参与投资了今年5月22日KaiOS宣布的新一轮5000万美元融资。

无论是高科技的还是低技术的，所有互联网提供商都在努力使用户上网变得更加容易。内罗毕的BRCK公司生产的电脑配备有非常廉价的现成部件，可以从太阳能农村电池塔中发射出连接信号，还可以在名为Matatus的非正式通勤巴士上充当Wi-Fi热点。为了确保这些机器既能经受住炎热的天气，又能经受住被马塔图司机用水管冲洗的可能性，BRCK把电脑装在铝制的箱子里，这样可以防止受到恶劣天气的影响。

运营商尚未解决的一个问题是移动数据的高昂价格问题。根据Alliance for Affordable Internet提供的数据，每千兆字节移动数据流量的平均成本占到非洲网民每月收入的相当大的一部分（约为9%），而在美国这一比例不到0.5%。Facebook为移动运营商开发了一款特殊软件，且为其免费提供服务，以降低其内容的消费成本。

市场研究公司StrategyAnalytics Inc.预计，KaiOS手机今年销量将增长50%，达到1.05亿台，正在成为全球增长最快的主要手机操作系统。其中大部分增长可能来自印度，该国Reliance Industries Ltd.的负责人花费数百亿美元从头开始建设全国性的移动互联网网络，并为手机提供广泛补贴。

像印度和世界其他地方一样，非洲不能忽视互联网的毒副作用，尤其是它传播仇恨言论和错误信息的能力。然而，与能源和交通一样，互联网接入已成为基础设施、经济发展和社会赋权的重要组成部分，以至于非洲大陆部分地区的威权政府试图完全封锁互联网接入。KaiOS不断扩大的规模时刻提醒人们，最重要的创新并不总是无人驾驶汽车、无人驾驶飞机或无人驾驶船只，有时候是20美元的手机。