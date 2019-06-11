小米手环4上手体验：除了腕带，其他都变了

小米手环可以说是米家生态链里最成功的产品，初代以百元价位攻入当时由jawbone等国外千元产品主导的市场，迅速占领市场。之后可以说是出一代火一代，在小米手环3代上市初期，200元的产品甚至被黄牛翻倍炒。

如今这款产品更新到了第四代，并在今日米家生态链发布会上亮相。相比三代，虽然它外观轮廓一致，但核心部分已经完全改变。

▲小米手环4

变在哪？

小米手环4仍是核心套嵌在腕带里的设计，此前大多数手环、例如索尼之类也是这种设计。对“手环”这类以运动场景为主的产品来说，可更换的橡胶腕带貌似也是目前最优解。毕竟时间长了橡胶本身可能老化变色，用户也能常换常新。

▲侧面其实只是比3代厚了点

▲小米手环4

而且我们实测，小米手环4和3代腕带是一样的，可以通用。但4代依旧需要取下来充电，只是充电口位置放到了底部。

▲充电仍需取下

▲背部两个金属触点充电口

小米手环4的核心对比上代，显得厚了一些，但依旧是5ATM、也就是50米防水的能力。因为AMOLED彩屏的使用，正面变成跟平面（仍是2.5D玻璃，只不过不像3代那么大弧度）。让小米手环也终于跨入了彩屏时代，虽然因为体积限制，屏幕只有0.95英寸，但分辨率到了240x120像素，计算像素密度到了280左右，能看到像素点，但不会很大颗粒的感觉。

▲小米手环3是黑白屏幕

▲换了彩色屏幕之后，界面对比黑白屏要好看得多了

而且因为分辨率提升，信息量大了。

▲现在一屏可以显示这么多个字

因为有了彩屏，相应的UI也更漂亮了，表盘更多了，显示方式要直观的多。最理想的结果大概就是发布会上演示的这种主题表盘。当然，目前我们的评测样机使用的还是测试版App，这部分功能还没上线。

▲主题表盘

最后这点在来个微信通知时候表现的最明显。也同样因为有了彩色屏幕，新增了移动支付功能，虽然实现方式只是个支付宝二维码预付款，需要先存现再花钱，但毕竟比黑白屏产品有了一大步提升，出去跑步半路要买瓶水一抬手就可以。

▲手环在商铺被扫码付款

所谓硬件改进带来的体验提升，大概就是指的这里。

小爱同学是“文字版”

小米手环4的正面结构依然是上屏幕下按键的布局，但随着产品发现，这颗按键从最初的金属实体键，到三代的凹槽触控，如今屏幕大了，触控也更灵敏了，操控方式虽说依旧是“触屏+下面按键”但后者的功能比黑白屏时候弱化了些。

▲屏幕触控+按钮

小米手环4内置小爱同学，所以号称“AI智能手环”，但这个功能跟想象的不提一样。因为没有扬声器，它并不是音箱那个体验；虽然有麦克风，但也不能直接对着手环说话唤醒，而是在表盘界面左滑一下屏幕，小爱出现，对着它说话，屏幕上给出相应文字答案，比如“今天天气怎么样”，出现下图：

▲“文字版”小爱同学

虽然这个功能没有想象的好，但在其他方面，小米手环4依旧发挥出色。比如NFC功能，模拟门卡+公交卡，小米手环一直是同类里做的最好的，把公司门禁卡写入其中，操作简单直接。

小米手环4本身变厚了，从背面看，它的传感器明显也比上代多了。根据官方介绍，这手环内置了六轴传感器，能监控更多种运动。例如游泳、室内跑、骑行等，其中游泳还着重介绍了一下，因为有了传感器，能识别出12种泳姿，甚至能算出平均划水时间、距离等。

▲背部的心率传感器等

▲运动功能因为有了六轴陀螺仪增强了

还有有些看不见的改进，比如蓝牙标准从4.2升级到5.0，后者通讯速度最高为2Mbps，比前者提升1Mbps，功耗也更低了。所以虽然4代有了彩色屏幕，以及更多的传感器等等等，但它的电池依旧不大，只有125毫安时，比3代的110毫安时小幅提升；在们这比较高轻的使用情景下，每天50条左右微信通知，心率检测自动，综合算下来，大概每天耗费10%的电力7-10天充电一次。

选购建议

小米手环4相对以往是一次巨大升级，可以说除了腕带，其他部分全都变了。它的定价是169元/229元，分别对应普通版和NFC版本。

我们建议后买后者，多个NFC，以后乘车和门禁刷卡的体验完全不一样，多这60元非常值。

虽然NFC版比上代贵了一点点（小米手环3上市价169/199元），但这代小米手环硬件大幅改进，而且综合体验依旧是智能手环里最好的，相信上市之后又会成为一款黄牛爆炒产品。

这也将是小米手环4面对的最大挑战，希望这代的供应链产能足够。