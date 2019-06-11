E3 2019育碧华丽转身：姿势妖娆，明星游戏不忘教育

比起软硬兼施的tier 0参展方，育碧作为手握Uplay平台和诸多知名IP的一线游戏发行&开放方，内容就会更集中在游戏上面。但我们面对的是阿育，法国人的浪漫有的时候会给你搞出事情，E3 2019上育碧不按常理出牌的套路变多了……

核心游戏进化

展前就被泄露，充分营造观众期待的《Watch_Dogs Legion》，在E3 2019上做了主要披露。看门狗系列每一次概念跃进幅度都非常大，初代奠基黑客+GTA式开放世界的理念，续作对这个理念做了相当程度的丰满处理，加入了开方式结局，而现在，Legion的理念则是“每个人都可以是主角”。

Legion背景设定在脱欧后的近未来英国，由于自动化和机器人的广泛应用，失业率飙涨，数以百万计的人丢了饭碗，而原来的官定货币英镑也被一种加密虚拟货币取代，而玩家在这个世界中则要扮演DedSec组织里的成员，并进一步能控制游戏中的任意角色——把他们吸纳进组织里。

这套NPC招募系统就是本作最大的系统级改变，配合上每个NPC都有自己的背景和日程，招募他们所需要采取的行动（如解决他们在生活中面临的最大困难）各不相同，而在招入之后就可分配角色和工种，听上去有点像MGSV的基地管理，只不过不同的是你可以以这些NPC的视角进行任务。Legion会在明年3月6日发布，很好，打完就能等赛博朋克2077了。

另一个明星IP彩虹六号同样也公开了续作，由育碧蒙特利尔打造的《彩虹六号：隔离》将以三人团队合作生存为主题，看起来像之前围攻的奇美拉行动，但除了这些之外我们并不知道有关这个游戏的深入细节。彩六的新作预计会在明年发售，但在拆迁六队逐渐成为电竞力量的现在，彩六正作的存在感会遭到挤占，这也没有什么办法。

明星进入游戏圈扮演具体角色的跨界行为接下来肯定会变成趋势，短短半个月时间，《死亡搁浅》、《赛博朋克2077》都公开了它们与电影圈名人达成的不同程度的合作，现在育碧的幽灵小队新作《Ghost Recon Breakpoint》也请到了出演过《行尸走肉》和《惩罚者》的影星乔·博恩瑟承担游戏中的一个重要角色，而且和基努·里维斯不同的是，他真的带了一只狗登台。该作将于10月4日发售。

此外，育碧还打算继续在希腊文化上做文章，刺客信条奥德赛团队现在正在制作一款叫《神与兽》的游戏，同样会深挖希腊神话故事，这款视觉上挺惊艳的游戏会在明年2月25日发售。

发扬教育风格

刺客信条借巴黎圣母院大火的机会在主流人群中好好火了一把，此前该系列的埃及篇起源也被盛赞对于历史有很好的教育意义，阿育现在就想往教育和纪录片方向转型了——

去年出的《刺客信条奥德赛》今天就已经增加了“故事创建”功能，让用户通过一个网页工具设计游戏任务，是不是感觉自己已经成了策划？而在今年秋天奥德赛也会获得起源的那个教育模式，虽然名字改成了“探索”模式，但用途和起源应该会差不太多。

前面还说影视游戏跨界，阿育联手费城日不落的创作者Rob McElhenney要来盘游戏制作行业了。在育碧的发布会上，这人说正在制作一个讲述游戏开发的喜剧剧集，剧的名字叫《Mythic Quest: Raven’s Banquet》，主要体现一个人气爆棚MMO游戏背后的开发团队的日常，虽然现在我们不知道阿育究竟是怎么跟这部剧扯上关联的，还要等到在Apple TV+上放送才能分晓。

Netflix你好

有了苹果微软的带头，现在大家都开始学习Netflix的订阅模式，阿育也不能落下，它推出了自己的Uplay Plus畅玩订阅服务，可以随意游玩旗下超过100款的育碧游戏，并且包括它们的DLC内容。

这个订阅服务将于今年9月3日上线，资费为每月15美元，比现在所有提供这种收费模式的竞争对手都贵，但它选择站了Google Stadia的队，也就是你能在Stadia上玩Uplay+的游戏，对育碧来说这是不是好事我不确定，但Google肯定高兴死了。

除了模仿Netflix外，阿育也很看好Netflix这个内容提供平台，它表示，自己的《全境封锁》IP电影将会通过Netflix上映，不过人们已经有一段时间没有听过这片子的新进展了，而且这次育碧也没有透露大家什么时候才能看看这个改编会不会成为地雷。

姿势妖娆还看育碧

虽然阿育骨子里还是流淌着开发商的血液，但E3 2019这么一展，自己的娱乐气质展现无遗，论姿势妖娆，还数法式浪漫。这么一朵游戏界的奇葩，之前憋着种土豆原来都是假象，还待在游戏圈，真的是委屈它呢。