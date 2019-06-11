首旅如家发布全新《龙珠》主题房，今夜我们都是热血龙珠粉！

鸟山明的《龙珠》绝对是80、90后的童年回忆，孙悟空、贝吉塔、龟仙人、比克大魔王…

从天下第一武道大会到拯救世界拯救宇宙，光是听前奏就让人流泪的主题曲，这些犀利回忆杀终于又一次复原重现了！各位也许见过各种龙珠的联名产品，可你们有听说过龙珠主题房吗？

现在，有一场充满惊喜的沉浸式龙珠主题体验正式在YUNIK HOTEL上海延安西路店热血发布，各位粉丝们还不快快去现场体验做一场召唤神龙的好梦！

据了解，这次的主题房是由首旅如家旗下“漫空间”打造，通过结合不同主题场景呈现的全感官沉浸式体验的风尚社交空间，以主题酒店、主题空间、主题楼层、主题客房等形式落地，融合当下最in潮流文化、预设社交，满足新生代消费者的沉浸式体验需求。这也是《龙珠》连载35周年以来的首次触房！

主题房内充满了各种《龙珠》元素，比如在彩色的墙上印有多位人物角色，悟空对抗贝吉塔、弗利萨、沙鲁、魔人布欧等等的名场面热血再现；房内藏有的不少与剧情有关的细节也值得推敲，比如悟空首次变身超级赛亚人、悟空和贝吉塔的合体贝吉特、快速补给体力的神奇食物“仙豆”等等，总之处处都有小惊喜。

值得一提的是，作为国内正版龙珠版权在酒店产品上的首次落地，本次主题房由具有丰富动漫IP落地酒店设计经验的日本设计师操刀，并由东映公司与原著工作室进行兼修审核，在细节还原和场景打造上更为精细。

而为了给各位粉丝带来最完美的体验，主题房内的部分陈设物品也由“漫次元”特别从日本引进，比如悟空武道服、战斗力探测器、波塔拉耳环、“天下第一武道会”毛巾、龙珠Z漫画书等，原版呈现了粉丝记忆里的龙珠文化。

可以说，这不仅是主题客房，更是一场琳琅满目的龙珠展览盛宴。

看到这里，大家是不是心动了？想要好好体验一番龙珠世界了呢？悄悄说一句，如果各位通过官方渠道进行预订的话，还能获得特别定制的龙珠特色超值大礼包，无需额外剁手，入住后即可获得噢！

当然，如果你实在没办法到现场亲自体验一番也不必过于纠结，因为除了主题房体验外，还有多款Online游戏可以试玩，比如天下第一武道会PK赛、龙珠手游Party等等，获胜的小伙伴还有机会获得正版周边、酒店体验券等丰厚奖品。

尽管距离童年已经过去很久，但这份青春热血依然藏匿于心中，白天是为生活理想奔波的成年人，到了夜晚不妨放下伪装，在属于你的龙珠主题房里当一回小孩，做一场只属于自己的龙珠梦。