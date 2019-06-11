雷军：米家就是面向未来的智能电器品牌

IT之家6月11日消息 小米手环4暨小米米家智能生活新品发布会举办一口气推出了8款产品，包括小米手环4、小米米家智能门锁推拉式、米家洗烘一体机Pro（10kg）智能投放版、米家互联网烟灶套装、小米小爱老师等。

发布会结束后，雷军在其个人公众号发文，称"米家"是面向未来的智能电器品牌，它有三项使命。

以下为《"米家"是面向未来的智能电器品牌，它有三项使命》全文：

今天，我们举办了一场久别重逢的发布会——小米手环4暨小米米家智能生活新品发布会。

为什么是久别重逢？因为上一次米家品牌的发布会已经是713天前了。阔别近两年，我们带来了小米手环4、小米米家智能门锁推拉式、米家洗烘一体机Pro（10kg）智能投放版、米家互联网烟灶套装、小米小爱老师等一系列激动人心的新品，也借此向大家正式宣告：米家品牌的目标是什么。

米家要做未来智能电器的领军品牌

首先我想要告诉大家，虽然很长时间米家没有开发布会，但米家产品没有一刻停下前进的脚步：713天里，我们推出了186款生态链产品，相当于每4天就有一款新品。

米家推出的很多产品都成为了深受用户喜爱的爆款，但可能还不是所有人都了解米家到底是什么，以及未来的目标。

今天我可以明确地告诉大家：米家，就是面向未来的智能电器品牌。

过去5年，从电饭煲到洗衣机，从智能台灯到智能门锁，米家逐步覆盖了客厅、卧室、厨卫、出行等场景，一系列爆款涵盖了大家电、小家电、生活电器等多个领域，也验证了电器的智能化尤其是大家电的智能化，将是智能家居落地进入关键阶段的必然选择。截至今年3月31日，小米IoT联网设备数超过1.71亿台（不含手机、平板和笔记本电脑），同比增长70%，可见智能家居的进程正在进一步加速。

我们认为，家电智能化将是一次产业升级革命，它的影响将就像汽车在美国家庭普及、卫洗丽在日本家庭普及，并且将为全球用户带来更美好的智能生活体验。米家的目标就是全力推动这一伟大进程，用AIoT科技快步推进智能家居时代的到来，成为智能电器的领军品牌！

米家品牌的三项使命

远大目标的实现不是一朝一夕的灵光一闪，而是经过持之以恒的努力和思考。“米家”具体要怎么做呢？我认为最关键是要做好三件事：

做生活精品、做AIoT智能化、做“高端产品、大众价格”。

米家要成为精品生活的代名词。我们要始终做到“米家出品、必属精品”，用好设计、高品质和开放心态来推动行业进步，精雕细琢实现全球生活消费品的顶级体验。

米家还要成为智能化生活的代名词。我们要用人工智能、大数据、云计算等AIoT科技，为大家电、小家电赋予智能化，提升用户体验，加快智能家居走进千家万户，快步迎接万物互联、舒适智能生活的新时代。

最重要的是，米家还必须坚持“高端产品、大众价格”。坚持“小米模式”，坚持用高效率互联网模式，打造“感动人心、价格厚道”的产品，实现高端产品大众化，让每个人都能享受科技带来的美好生活，也是米家不变的使命追求。我们坚信，科技进步，不应该只服务于少数人，消费升级，也不应该只是部分人的升级。

最后，感谢所有用户、米粉多年来对米家的支持。不少朋友用米家产品搭建了真正的“小米之家”，未来，我们希望能让千万级的中国乃至全球家庭，都可以享受智能家居带来的幸福生活！

今天的发布会发布了哪些新品？下面我为大家一一介绍。

小米手环4 大屏彩显AI智能手环、开启腕上智能时代

相比上一代，小米手环4升级为大屏彩显，拥有1600万种颜色，可视区域增加了39.9%，定制了77种个性化炫彩表盘，六轴高精度传感器更好支持游泳、户外跑等6种专业运动模式，并支持支付宝离线支付。小米手环4也是全球首款人工智能彩屏手环，搭载迄今最小最随身的“小爱同学”，一句话即可操控多种智能家居设备。一个新的腕上智能生活时代，已经真正到来。

小米米家智能门锁推拉式 按指纹一步开门、联动智能家居

小米米家智能门锁推拉式是米家一款全新的高端智能锁，做到了“高端品质、大众价格”。它采用一体化设计，按下指纹的同时即可一步开门，拥有15种安全防护方案，最多支持6种开锁方式。它还支持联动智能家居设备，开锁后不仅有小爱同学欢迎回家，还可与米家扫地机器人、米家空气净化器、米家互联网空调等多种智能设备互动，而且支持撬锁实时提醒、未关门等异常情况的预警提示。此外，它还可以与小米手环4 NFC版连接，将小米手环作为腕上的智能钥匙解锁家门。

米家洗烘一体机Pro frog参与交互设计，支持小爱同学、可智能投放

米家互联网洗烘一体机Pro（10kg）智能投放版定位高端智能洗衣机，具有更强的洗烘能力和更多洗烘模式，操控方面邀请国际知名创新设计公司frog参与交互设计，将功能面板简化为一颗OLED智能旋钮，支持手机、小爱同学语音操控，以及智能投放洗衣液、柔顺剂功能，并可OTA持续升级系统。用户可以通过小爱同学语音启动、暂停洗衣机、开关童锁等，洗涤完成后，小爱音箱、手机和小米手环4均可收到提醒通知。同时，它支持智能投放功能，只需一次添加洗衣液和柔顺剂，洗衣机会根据衣量自动投放。

米家互联网烟灶套装 小米首款厨房智能大家电、烟灶智能联动

在行业内首创跨界一体化的全新设计，米家互联网烟灶套装堪称专为高颜值厨房打造，其工艺品质也实现创造性突破。它将烟灶行业的成品尺寸公差从平均3-4mm，降低至0.4mm以内，无一颗表面封装螺丝，一体化机身还能解决传统烟机清洁麻烦、边角磕碰等诸多痛点。此外，米家互联网烟灶套装支持烟机和灶具智能联动。开火自动开风排烟，风随火动，支持小爱同学智能操控，还可手机远程查看燃气灶动态。

米家电磁炉套装 锋味定制版 跨界合作，专属定制

米家跟锋味达成了全新的跨界合作，正式推出了首款联名定制智能产品——米家电磁炉锋味定制版，它包括了专属定制的米家电磁炉、高品质不粘煎锅，以及精品食谱内容《米家锋味秘籍》。锋味控股创始人谢霆锋也亲自参与产品定制，与我们一起特别定制了“锋味57℃低温慢煮牛排挡”，用户在电磁炉旋钮上点选该模式，即可上手制作口感软嫩的慢煮牛排。这是米家在智能厨电领域的一次全新跨界尝试，它阐释了“未来智能厨房=智能硬件+精品内容”的全新模式愿景。

小米小爱老师 口袋中的AI英语外教

小米小爱老师既是AI英语学习新物种，也是口袋中的英语外教。通过AI语音输入的交互方式，“她”能够替你查单词、教你练口语、帮你背单词、陪你出国玩。它内置牛津词典、新华字典等5本权威电子词典，可实现毫秒级单词查询，并可做到音标级发音纠错。它还支持34种语言即时互译，可在全球190多个国家无障碍沟通，小爱老师4G网络尊享版还拥有全球上网功能，无需插卡、即买即用，可做随身WiFi使用。

小米巨能写中性笔 一支笔写圆周率创17万位记录

小米巨能写中性笔精心设计了半透明可视化的磨砂笔杆，采用日本进口MIKUNI油墨，达到落笔快干的效果。笔杆通过直注式储墨设计，实现1600米的超长书写长度，一支顶四支普通中性笔。我们做了一项测试，一支小米巨能写中性笔可以写到圆周率小数点后超17万位，而它的售价仅为9.99元（10支装）。