中国信通院王志勤：4G不会被淘汰，与5G互为补充长期共存

IT之家6月11日消息 据工信部官微，中国信息通信研究院副院长王志勤表示，4G不会被淘汰，还将在长时间为用户提供服务，5G将先期在热点地区、垂直行业等领域逐步部署。5G是4G革命性演进，二者互为补充并将长期共存。4G是移动互联网的基础网络，推动移动互联繁荣发展，但也面临容量不足，难以满足工业互联网等行业应用问题，需要5G来解决。

王志勤表示，如果说4G更多应用在消费互联网领域的话，那么5G将推动万物互联。5G采用了开放架构，未来，5G将更多走向工业化的应用，包括车联网、物联网、工业互联网等在内的场景应用将迎来蓬勃发展。

王志勤认为，若考虑到5G广泛应用对经济增长的间接带动作用，其经济效益将更为可观。从国际经验看，健康的电信网络市场一般在主要业务区域保持3至4家左右运营企业竞争。我国电信体制改革后，形成中国移动、中国电信和中国联通3家企业全业务竞争的市场格局，市场竞争活跃，结构均衡，有力支撑了数字经济发展。

王志勤说，5G大宽带和大容量特性，能够满足热点地区移动互联网的更高需求，低时延和高可靠性等能够满足工业控制、自动驾驶等垂直行业需求。为减少网络投资，可以采取企业自愿的原则，与有基础的运营企业开展网络共建共享，降低初期网络建设成本。

据了解，中国信息通信研究院的《5G产业经济贡献》认为，预计2020至2025年，我国5G商用直接带动的经济总产出达10.6万亿元，间接拉动的经济总产出约24.8万亿元，5G将直接创造超过300万个就业岗位。