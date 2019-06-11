桃色丑闻风波不断！Unity CEO被曝长年性骚扰及非法解雇

Unity Technologies前人力资源副总裁Anne Evans对游戏引擎制造商Unity Technologies提起了性骚扰和不当解雇诉讼，她指控首席执行官John Riccitiello对她进行了性骚扰。

在诉讼中，Evans声称Unity公司内部是一个充斥着“高度性别化”的工作场所，在那里主管们会公开谈论他们的性征服经历。除此之外，Evans还声称里Riccitiello曾多次向她所要性服务。目前，Riccitiello尚未回复置评请求。

以下是Unity发布的关于旧金山高级法院提起诉讼的声明：

“Unity打算对Anne Evans提出的虚假指控进行有力辩护，第三方调查发现，Evans有严重的不当行为，并提供了多个案例，在这些案例中，她表现出严重的判断失误，因此Unity终止了她的工作。这对Evans来说是一个不好的结果，我们一直在和她一起研究她离职的细节，当时她提起了一项公开诉讼，其中包括对公司、对我们的首席执行官和我们的一些员工的虚假的、极具破坏性的指控。在调查之前和整个调查过程中，Evans有很多机会通过保密和客观的机制来分享她对自己在公司经历的担忧，但她从来没有这样做过。我们Unity会严肃对待这些问题，就像我们了解到Evans的问题时所作的那样。我们不容忍性骚扰，而且我们有相应的政策来处理职场关系问题。”

该诉讼于6月5日提起，除了性骚扰之外，指控内容还包括报复、未能防止歧视和不当解雇等等。

Evans在诉讼中说，她于2015年开始担任Unity的高级人力资源招聘主管，2017年晋升为副总裁。她声称Riccitiello从那时开始就对她做出不适当的性评论，同时她表示Riccitiello曾两次要求与她发生性关系，一次是在旧金山，另一次在巴黎。

在另一件事上，Evans说她与Unity的另一名员工发生了争执。今年早些时候，那场纠纷导致她被公司解雇。她声称这是一种错误的解雇，代表着对她的报复，然后她走上了起诉维权之路。