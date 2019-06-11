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华米科技CEO黄汪：黄山1号芯片目前自用，未来或开放合作

2019-6-11 19:39:38来源：凤凰网作者：刘正伟责编：沧海评论：

凤凰网科技讯 6月11日消息，华米科技今天下午召开新品发布会，发布AMAZFIT米动健康手表和AMAZFIT智能手表2两款新品。这两款产品均搭载了华米科技去年发布AI芯片黄山1号，标志着其自研AI芯片正式落地商用。

据官方介绍，采用了RISC-V架构的模块化的黄山1号数据可在设备内运行，可避免云端计算的通讯延迟。其AlwaysOn模块，它能够自动把传感器数据搬运到SRAM中，并通过神经网络系统，进行分别运算整合，及时回馈运算结果，让功耗大幅降低；可以让智能设备有更长的待机，更快的处理速度，更长的使用寿命。

对于黄山1号的量产情况，华米科技创始人、董事长、CEO黄汪在会后接受凤凰网科技等媒体采访时并没有具体透露，而是表示接下来会有更多产品线用到自己的黄山1号AI芯片，让这些产品具备医疗健康的监测能力。

黄汪告诉凤凰网科技，智能手表是一个新兴的行业，目前黄山1号更多是应用到自己的产品上。但他也表示，华米科技所有的合作都是开放的，未来不排除和其他厂商合作的可能。“任何一个厂商只要开放讨论问题，都有可能找到共赢，一边合作，一边竞争。”黄汪说。

作为小米集团旗下生态链企业之一，华米科技已经于2017年在美国纽交所上市。其今年第一季度财报显示，公司可穿戴产品的出货量达到了560万台，营收达7.996亿元，同比增长了36.5%，净利润超9500万元。其中，华米自有品牌AMAZFIT以及其他收入增长了62%，整体营收占比41.3%。

黄汪在采访中称，凡是手环领域，华米和小米公司一直是铁杆合作伙伴，而手表领域则是自有品牌高中低端都有布局。他表示，华米科技没有KPI指标要将自有品牌的占比做到一定的比例，而是要做一个全能选手，不仅要做渠道，也会加强生态建设。

“上市之后华米科技今天面临的挑战将更大，对手都是巨头，例如苹果，甚至未来还会面对手机巨头。”黄汪说。他认为，华米有自己在运动健康上的先发优势，另也一直在加大研发投入，进行生态建设。

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关键词：华米科技黄山一号

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