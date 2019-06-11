视频流量带货之“眼见不为实”

前不久，一则“短视频卖烤虾受骗”的话题刷屏，一时间直播、短视频带货里面的各种“坑”，在互联网上引发热议。

有读者最近也向懂懂笔记爆料称，自己在看直播或刷短视频的时候，因为被其中一些“打动人”的内容吸引，购买到了“货不对版”的商品。

“那些视频中的内容特别活泼生动，尤其是食品都相当诱人，但买了以后才发现完全不对。”一位读者表示，在看了一则视频中硕大鲜美的虾味条之后下了单，结果收到货发现只有普通薯片那么大，完全是“卖家秀”与“买家秀”般的反差。

相比传统电商平台，通过直播、短视频这类形式销售商品的“二类电商”，目前正逐渐形成一股新的流量带货趋势。因为能给消费者一种所见即所得、眼见为实的真实感受，所以这种带货方式更容易让用户冲动消费、盲目下单。

但是，一些不法商贩的套路、小九九也开始在直播和短视频平台涌现。那么，这些玩起新流量生意的三无商品、劣质产品卖家，究竟是何方神圣？“一锤子买卖”的背后，无良商家是如何抓住消费者的心思，我们又该如何甄别短视频和直播平台上出现的各种套路？

拼购、微商转战新平台，良莠不齐难分辨

“拼团、微商今年其实都不好做，很多都转型去直播和短视频平台卖货了。”

一位不愿具名的微商圈人士向懂懂笔记透露称，由于目前很多微商、拼购所销售的商品，大多高利低质，导致消费者已经不再买账，另外一些拼购平台、微商卖家每天都是朋友圈刷屏、群发短信纷飞，引发了不少用户的不满情绪，信任感也逐渐消退。

加之今年新《电商法》的实施，更导致微商、代购等被严格监管，这位微商在春季后决定离开微商圈，而其身边不少同行则开始转战新的平台开拓销路。

“代理、大区、董事都经过一番精心包装，转眼成了新农人、手艺人等。”根据其提供的线索，懂懂笔记以“见习特约”的身份，加入了一支专门在短视频平台销售脆海苔的微商团队。

负责培训特约代理的大区董事表示，短视频是卖货的重要渠道，学会发布、维护短视频是新代理学习课程中的重点。这位董事给加入微信群的代理们发了一份紫菜生产、晾晒的视频内容，让所有参加培训的人员借鉴、学习。

“制作海苔所选用的紫菜均来自福建霞浦，记住了，在短视频详情中要这么写。”当有学员问及，团队制作海苔选用的紫菜，是否与视频所示晾晒的紫菜来源一致时，这位董事回应说：“不用考虑太多这些问题，只要有视频买家就会相信。”

董事强调，只要通过短视频让消费者看到原材料是如何加工和生产的，生产的过程非常安全、卫生就已经足够，精良的视频内容能够引发消费者的遐想和信任就行，另外视频真假朔源也不是件简单的事情。“视频是由公司统一提供的，没有任何问题。”

另外，大区董事还在学员群里发了一系列海苔成品图片，从图片上可以看到，一片片海苔表面泛着金属般的碧绿光泽，十分诱人（显然是出自专业摄影团队）。然而，在懂懂笔记交付货款拿到发来的脆海苔实物后，发现其表面只有灰绿色的外层，毫无质感且腥味较重。不仅是“货不对版”，而且产品的外包装上也没有任何生产厂家信息。

▲表面没有金属光泽、碧绿色彩的脆海苔

就此问题，懂懂笔记曾在群里向这位董事提出了疑虑，对方回答时明显表现出了不耐烦。他用严肃的语气回复：如今大量社群电商、短视频电商都是这么卖货的，而且效果不错，“如果你这么较真，非要质疑公司的决策和能力，那真的就不应该做这一行。”

这位董事时时不忘给群里的其他群员发“定心丸”，反复强调年初至今，公司一直通过直播和短视频的方式卖货，效果非常好。只要学员们掌握了技巧就不会出现问题，更不存在被消费者投诉、维权、退货。

如此货不对版的海苔零食，80克包装的售价竟然高达近百元。而且销售方还信誓旦旦“不存在”被消费者退货的风险，这些商家真的能够做到这一点？

账号、订单玩“消失”，买家退货无门

“不是我不愿意退货，是根本没有途径可以退货，只能吃哑巴亏。”

读者李佳（化名）向懂懂笔记爆料称，前不久自己在某直播平台上，看到一则日本凉水壶的使用演示内容。由于这款凉水壶十分实用，且卖家宣称使用的是高档环保材料、抗菌无异味，再加上“保证”是日本原产进口的，她就直接下单购买了这款产品。

几天后收到凉水壶时，她却发现水壶虽然和视频展示的产品外观一致，但打开盖子却有一股刺鼻的塑料味道，无论怎么冲洗，这股味道依旧十分浓烈。除此之外，当水壶装满水后瓶盖还出现了渗漏。

“包装上除了几句日语，丝毫找不到任何进口标签、原产地厂家地址、网址和电话，根本是三无产品。”当李佳重新打开平台订单，打算申请售后时，却发现该账号已经异常，连宣传冷水壶的视频内容也“消失”了。

▲没有任何出厂标识的“日本原产”冷水壶

气愤的李佳将这次遭遇发在微博和朋友圈，希望告诫身边的朋友引以为戒。让她意想不到的是，微博、朋友圈陆续收到了一些回复，原来与她有着相同购物经历的用户并不少。

“有朋友说，通过短视频被引导到了第三方小程序上交易，后来想退货却发现订单不见了。”这位消费者也是在收到商品后发现为三无产品，想要申诉退货时，第三方平台上的订单却不见了，而该平台上的卖家账号也显示状态异常。

李佳和几位朋友猜测，很可能这些用于发布短视频、推广商品的账号，都是小号或者在网上购买的他人账号，通过视频骗取部分消费者下单之后，便将账号废弃，让用户退货无门，无法申诉。

▲同样三无包装的“特产”黄泥咸鸭蛋

李佳告诉懂懂笔记，身边的亲友当中，还有部分人是在第三方工具上下单支付，但是此后却迟迟收不到货，这才发现上当受骗。

目前，这些通过直播和短视频销售的商品，除了日用品、零食之外，还有大量不知名的高科技面膜、保健药品。她的一位好友为了敬孝心，还在某直播平台上购买到了劣质的海马泡酒，“那就不是海马，完全不对版、无生产厂家信息，价格还挺贵，估计成本都用在编造视频内容上了。”

据行业知情人士透露，市面上的确有大量直播和短视频账号在销售，不少灰产卖家甚至还建立起了注册、养号、卖号一条龙，销售的账号中有一些是已经实名认证的高质量账号，“稍微刷一下各种销量，轻轻松松就能上热门推荐。”

用小号卖三无、劣质商品，“东窗事发”之后弃用账号，让用户投诉无门，更无法退货、退款。同时，大量第三方小程序、交易平台，让消费者无从分辨真假。这些动人的画面、亲切的商家、悦耳的配乐、有趣的“故事”，更是让观众为了一些所谓的“匠心”和“情怀”上单受骗。

那么，这些商家的行为不应该受到平台的监管吗？为何会出现这种无良商家行骗还不受惩戒的现象？

依赖第三方电商，有争议易脱责

随着类似的事件被曝光和持续发酵，媒体对这些直播和短视频平台的质疑也随时而来，显然，目前流量带货过程中，平台方的监管不力是一个重要原因。

更为尴尬的是，监管不力带来的负面问题，不仅是对消费者，也对平台上的本分商家造成了不良影响。

家住福建漳州南靖的短视频博主张媚（化名）向懂懂笔记透露，她在平台上发布的自家生产的笋干视频，也曾被其它商家盗用。让她感到气愤是，盗用视频的商家，销量比自己更好。

“整个客家村里，我家算是最早尝试用在直播平台和短视频平台销售资产笋干和土笋冻的。”2018年年底，她和家人将制作好的视频内容发上平台之后不久，就发现同平台上有两家“盗版”了她的视频，而且商家卖的同样也是笋干。

点击这两家“同行”的视频下方链接，页面会跳转至第三方店铺，消费者可以选择在线下单。张媚发现，这两家包装笋干的价格，远比自己的散装笋干高出不少，“当时就在平台上投诉了，希望能够对盗用自己视频宣传的商家进行处理。”

第二天，她发现这两个商家的视频都“消失”了。本以为事情告一段落，但是此后不久，她和家人却陆续发现又有五六个商家盗用了她所发布的短视频内容，继续宣传销售笋干、土笋冻。

“我们将发布的视频全部下架之后，多次致电平台客服投诉，但是效果并不明显。”静下心来的张媚，仔细查看了这些商家的视频内容，以及商品销售的页面，发现最终的成交大多是在第三方小程序、电商工具上。

这些程序、外链和应用工具对于平台方的监管而言本身就存在一定难度，而且一旦产生交易纠纷后，也容易脱责。毕竟，短视频平台仅仅只是商品展示的途径，“而且很多商品是引流到社交网络、二手电商上交易的，又是货到付款，更没有保障了，连订单溯源都溯不了。”

▲包装上无生产日期、无厂家的端午粽子

对于直播和短视频平台而言，唯一能够做到的就只有删除盗用的视频，封禁违规的商家账号。张媚猜测，如今不少直播和短视频平台都上架了电商功能，部分平台还联合第三方电商平台，试水流量变现，“这样做如果纠纷不大，平台也不会太重视，毕竟变现最重要。”

随着越来越多的直播和短视频平台试水“流量带货”，参与其中的商家也越来越多。鱼龙混杂、良莠不齐之下，市场自然会出现混乱。各大平台竞争的背后，在提供新鲜有趣的特色商品之余，也会滋生一些不良商家销售三无、劣质商品，因此监管不严带来的难题，平台方绝不能忽视，甚至听之任之。

结束语

有业内人士呼吁：直播和短视频平台发力视频带货，不能只是简单上线卖货功能、提供展示渠道，却将监管的“锅”甩给监管部门和第三方电商平台。这其中，平台需要严格审核、监管外链交易工具的合法性，线上商家的资格和商品真实性。消费者更不能想当然，因为喜欢杀时间、刷视频就爱屋及乌，对一些所谓的热门推荐随意“买买买”。

毕竟直播和短视频上面的“眼见为实”，也有可能是套路和假象。既然已经有那些制度规范、监管严格的电商平台在合法经营各类商品，何必为了杀时间之余的一点点喜好，“买来”这些不必要的烦恼？