微软发布Xbox One X最后一波向下兼容的游戏

IT之家6月11日消息 微软Inside Xbox发布了最后一波向下兼容的游戏，工程团队带来了Xbox One颇受欢迎的功能之一，以确保你的Xbox One游戏库在“Project Scarlett”上可以向下兼容。

工程团队在向下兼容的游戏目录中增加了8款全新的Xbox原创游戏，包括《细胞分裂》、《细胞分裂：明日潘多拉》、《细胞分裂：混沌理论》、《细胞分裂：双重间谍》、《虚幻锦标赛2：莲瑞战争》、《武装与危险》、《夺宝奇兵》和《盗墓谜城外传》。

最新宣布的Xbox 360向下兼容的游戏包括《阿修罗之怒》、《战地2：现代战争》、《赋法战争》、《孤岛惊魂：经典》、《孤岛惊魂：本能掠食者》、《无限探索》、《金刚》、《波斯王子:遗忘之沙》、《星之海洋》、《超级方块战士加速版》、《辛迪加》、《虚幻竞技场3》和《无间战神》，这些游戏现在可以在Microsoft Store中免费获得。

最后，8款Rare工作室的经典之作也已经获得了Xbox One X性能强化，它们包括《班卓熊大冒险》、《班卓与图伊》、《班卓熊大冒险：改造大作战》、《凯密欧：力量元素》、《完美黑暗》和《完美黑暗零》。

【Xbox初代（8）】

同时免费了武装与危险、星战、分裂细胞等游戏的8项下载内容。

分裂细胞/ Tom Clancy’s Splinter Cell：网页链接

分裂细胞：明日潘多拉/ Tom Clancy’s Splinter Cell Pandora Tomorrow：网页链接

分裂细胞：混沌理论/ Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory：网页链接

分裂细胞：双重间谍/ Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent：网页链接

武装与危险/ Armed and Dangerous：网页链接

印第安纳琼斯与皇陵/ Indiana Jone Emperor's Tomb：网页链接

斯芬克斯与被诅咒的木乃伊/ Sphinx and the Cursed Mummy：网页链接

虚幻竞技场2 / Unreal Championship 2: The Liandri Conflict：网页链接

【Xbox 360强化更新（8个）】

班卓熊/ Banjo-Kazooie：网页链接

班卓熊：改造大作战/ Banjo-Kazooie Nuts & Bolts：网页链接

班卓熊与图伊/ Banjo-Tooie：网页链接

凯蜜欧：元素之力/ Kameo Elements of Power：网页链接

完美黑暗/ Perfect Dark：网页链接

完美黑暗前传/ Perfect Dark Zero：网页链接

宝贝万岁/ Viva Piñata：网页链接

宝贝万岁：乐园危机/ Viva Piñata: Trouble in Paradise：网页链接

【Xbox 360（15个）】

阿修罗之怒/ Asura’s Wrath：网页链接

战地2 / Battlefield 2：网页链接

赋法战争/ Enchanted Arms：网页链接

奴役：西游记/ Enslaved: Odyssey to the West：网页链接

孤岛惊魂经典版/ Far Cry Classic：网页链接

孤岛惊魂：本能掠食者/ Far Cry Instincts Predator：网页链接

无尽的未知/ Infinite Undiscovery：网页链接

金刚/ Peter Jackson’s King Kong：网页链接

波斯王子：遗忘之沙/ Prince of Persia The Forgotten Sands：网页链接

滑板/ Skate：网页链接

星之海洋：最后希望/ Star Ocean: The Last Hope：网页链接

超级方块街霸2 Turbo / Super Puzzle Fighter II Turbo：网页链接

辛迪加/ Syndicate：网页链接

非凡战士/ Too Human：网页链接

虚幻锦标赛3 / Unreal Tournament III：网页链接