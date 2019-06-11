搜狐「狐友」入局社交之战：一场事先张扬的计划

继聊天宝、马桶MT、多闪与飞聊之后，搜狐也在本周推出「狐友」App，正式加入社交大战。

有用户发帖称「狐友」是个「轻微博」，得到搜狐创始人张朝阳的转发。与前四款App集体围剿微信熟人社交的护城河不同，「狐友」以陌生人兴趣社交为主切入。

「狐友」并非全新的产品，最初它作为一种用户功能——「我的」，嵌入在搜狐新闻客户端。2018年，搜狐举办狐友国民校草大赛，一并推出了独立App「狐友」。赛事进展、粉丝讨论、选手投票等相关内容都会在「狐友」上展示。彼时，张朝阳接受采访曾直言：「搜狐社交产品复活了」。

只是先有罗永浩、王欣折戟，今日头条大张旗鼓却也表现平平，搜狐在复活社交产品之后又能走多远？

「狐友」产品界面

社交产品的老问题：定位何在？

至少从目前的数据表现来看，前路并不乐观。

据七麦数据显示，自2018年6月上线以来，在苹果应用商店的社交（免费）软件榜，「狐友」长期在600名上下徘徊，近日正式亮相后排名达到峰值，也仅为社交榜21名，免费应用总榜210名。

相较于完全冷启动的「飞聊」，5月19日上线后两天，便冲上了苹果商店总榜第四名，社交榜第一的位置。此外，「狐友」新增用户会默认关注张朝阳，由此可以了解这款产品的用户基础，目前仅为255万。

「狐友」的slogan是「扩张我的朋友圈」，但整个产品的界面和功能都过于简洁，底层tab栏只有「动态」、「互关」、「我」三栏。「动态」栏以时间为序呈现关注对象发布的信息流，「互关」则显示关注列表及好友推荐，「我」则是最基本的用户信息，包括关注、粉丝等。

社交软件应该满足用户明确的需求，比如微信成为了用户的熟人通讯录，微博提升用户获取热点信息，参与公共话题讨论等社交媒体属性，反观「狐友」的需求定位则是模糊的。有用户体验过后评论说：「这个产品一会儿让人感觉像即刻，一会儿像微博，一会儿又像soul」。

对标微博，「狐友」的内容形态是分散的，目前它就连最基本的信息检索功能都没有，更没有实事热点推荐。对此，张朝阳给出的解释是，「捍卫时间线是我们的特点，时间线是我们的上帝」，所以狐友不会做推荐和大V认证。

在「动态」栏的信息流里，设置有「狐友正在讨论」的话题集，诸如「你为什么熬夜」、「最吸引你的异性品质」、「一句话暴露你的兴趣」等。这些话题以情感、生活向为主，设计类似于即刻，「狐友」试图将内容颗粒度细分，形成更多情绪化、场景化的社交圈层，只是方式过于低效。目前，「狐友」还不允许用户自建话题，用户只能根据已有话题发表观点，无法实现同好的快速聚拢。

此外，「狐友」让用户找同好的方法更加粗暴。按照张朝阳的说法就是，「一个人在狐友的生存主要靠自己的活跃度」。他反复强调「互关」，「多关注别人，多说两句转发别人，粉丝会有的，大部队也会找到你，在你贡献内容之前，立即与人搭讪」。

内容方面，「狐友」用户不能发表原创的纯文字，必须配图。通过内容消费和引入社区的做法可以抢占用户时间，实现留存。只是目前「狐友」内的优质内容并不多见，没有明星大V，搜狐媒体的相关新闻资讯也较少在「狐友」内传播。在内容消费侧，「狐友」还有待加强。

哪里是搜狐的过去和未来？

尽管「狐友」在产品细节上还有诸多地方亟待完善，但入局社交，却是搜狐事先张扬的计划。

早在2015年初，微博产品之战尘埃落地，张朝阳就表示：「我们正在开发新的产品，我们搜狐微博并没有玩完。」在他的设想中，用户获取资讯的方式，一是板块消费，二是个性化消费，三是链式传播，「我们希望在前两种大流量基础上产生社交媒体」。

2018年，「狐友」借势狐友国民校草大赛推出，针对的目标用户是在校学生、职场白领，90后，95后社交圈依旧是搜狐的主打。只是面向这一群体的社交玩家实在太多，除了豆瓣、百度贴吧等同好社区，QQ被微信抢占风头后全面转向95后交友，在交互方式上做了更加年轻化的改进，比如「戳一戳特效」、各类表情包等。即刻从资讯整合工具逐步转型成兴趣社区，已经收获了相对稳定的用户。

除此之外，还有今年初大火的「音遇」，以唱K形式快速圈住了一批音乐爱好者。相形之下，四不像的「狐友」并不是最有特色的那个。有业内人士表示，走到互联网下半场，所有行业都值得再做一遍，社交也不例外，只是必须在社交关系层面、产品形态层面、内容层面，或效率提升层面有更多创新。

互联网本身是一门流量生意，在收割流量之后牢牢把握住，才可能让一个产品一家公司基业长青。做出抖音等大流量产品的今日头条顺势推出多闪、飞聊也是这个逻辑，必须将流量沉淀在自家产品生态内。

作为中国互联网第一批门户，搜狐通过黄页式信息分发实现了用户时间和流量的早期攫取，同时期的网易做出了游戏，新浪的地位凭着微博得以延续，只有搜狐在移动互联网时代还没推出一款安生立命的产品。逐渐掉队的搜狐近年来也在努力尝试。

比如集中所有优势资源发力搜狐视频，从最开始购买韩剧、美剧等版权剧抢占市场份额，到如今通过通过狐友校花校草选拔赛挑选演员主演搜狐自制剧，相继推出《奈何Boss要娶我》、《拜见宫主大人》等，今年搜狐将视频业务的战略调整为「小而美」，旨在以更低的成本创造内容。张朝阳还提出，今年七月，搜狐视频将发力短视频。

接受采访，比达分析师李锦清说：「省钱逻辑确实很适合现在的搜狐，经过努力，搜狐好不容易在减亏上做出了成绩」。2019年一季度，搜狐总收入为4.31亿美元，净亏损5500万美元，同比减亏50%，其中视频业务同比亏损超40%。

显然，在做出更优质的业绩上，张朝阳对「狐友」寄以厚望。产品正式上线当天，他一连发出了40多条状态，还说：「搜狐新闻、视频是搜狐的现在，狐友是搜狐的未来」。毕竟，讲一个好的「社交故事」能够给资本市场带来更多的想象。