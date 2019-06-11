Anker醒醒上手：你见过会帮手机充电的床头音箱吗？

随着智能手机功能的愈发强大，床头音箱以及闹钟的存在感似乎也越来越稀薄，我们大多喜欢在窝在床上追剧玩手游一直到半夜，然后挣扎着用最后一丝理智，拉出手机闹钟菜单，设定好第二天唤醒我们起床为生活操劳的闹钟。

但床头音箱们似乎并不甘于默默的走向被淘汰的命运，既然你们这么爱玩手机，那就从讨好手机的第一步开始吧！所以Anker最近就打造了一台可以给智能手机无线充电的床头音箱：Anker Soundcore Wakey，还有个萌萌的中文名叫Anker醒醒。

“醒醒，该起床搬砖了”

纯白色的机身加上织物包层，Anker醒醒的颜值还是非常值得肯定，这类“极简风”的设计在最近两年颇受年轻人的喜爱，配合82*92*200mm的体格，总之无论你把它摆放在何种装饰风格的房间里，这种百搭的设计都会表现的丝毫不会出戏。

在机体正面的织物包裹下，Anker醒醒使用了隐藏式的LED灯组设计，用于显示时间以及运作状态等信息，配合下方的触摸式按键，操作起来也相当直观。除了调整时间外，我们还可以通过闹钟选项来预设最多15个闹钟，通过蓝牙无聊的时候还可以打开收音机功能来听听广告和各种中老年故事会。

除了这些传统的功能外，我们还可以在手机端“Soundcore”APP中进行更多更直观的调节和设置，比如之前提到的闹钟以及收音机功能。对于有睡眠障碍的小伙伴，Soundcore还提供了白噪音功能，通过Anker醒醒播放一些轻柔的自然声音，更能帮我们进入到睡眠状态，算是一台床头音箱的本职工作了。

值得一提的是，虽然Anker醒醒的音质平平无奇，但嗓门确实出奇的大，如果是放在床头使用，一半音量就足够在早上触发闹钟时给你一种分分钟就要炸房子的感觉。

当然这些功能并不算新鲜，几乎算是以往传统床头音箱的标准配置，但看到机身顶部的线圈标识，你就能瞬间有种“我必须放点什么在上面”的冲动。是的，所谓无线充电蓝牙音箱，并不是指Anker醒醒本体是无线充电配置，而是你可以把支持无线充电的智能手机放在Anker醒醒的机身顶部橡胶垫圈位置，它就可以帮你完成手机的无线充电了。

这是个有些“鹅妹子嘤”的设计，打开蓝牙，连接Anker醒醒播放音乐，然后把手机安置在Anker醒醒顶部进行充电，抵消放歌时的电量损耗。

Awesome！成了，永动机！

Anker醒醒搭载的充电模块支持Qi无线充电标准，最高可以给三星S10等Android阵营手机提供10W无线快充，也可以给iPhone 8以上的水果手机提供7.5W无线充电，用iPhone X来进行测试的话，它可以用一个半小时左右的时间补充手机50%的电量，基本与我们之前尝试的其它7.5W无线充电托板实力相当。

而在机身后部，则搭载有传统电源接口、FM ANT、AUX IN、以及两枚USB接口。只是多少让我始料未及的是，这两枚USB接口，实际上是两个传统的充电插口，在你床头插口数量捉急的时候，你可以将数据线连接至Anker醒醒的菊部，通过USB接口来为你的其它设备充电，这两枚接口都能提供5V2A的充电输出，作为备用方案来说，聊胜于无吧。

有趣的床头音箱

Anker醒醒是一款很有趣的床头音箱，头顶无线充电的设计虽然初初看起会感觉有些无厘头，但使用几次后就能发现，Anker醒醒很容易的就能帮你培养出顺手进行无线充电的习惯，这种可以轻松融入到生活中、不需要费力学习的习惯性养成，总是会给我们一种非常自然的舒适感，也让我们很难找到理由去排斥。再加上599元这并不算昂贵的售价，也许床头音箱以这种方式回归，也还是非常容易吸粉的吧。