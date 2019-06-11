继音量HUD后，iOS另一个实时界面也将修改

iOS 13终于对音量调节HUD进行了改进，在此之前的系统版本中使用音量按键调节音量，会在屏幕中心弹出音量窗口，非常干扰视线。而更新后的音量调节窗口移到了音量键边上的位置，操作音量按键后显示细条，当手指触碰到音量条附近位置则会自动变宽，既不挡视线也很方便滑动操作。

近日，根据苹果软件工程高级副总裁克雷格·费德里吉（Craig Federighi）透露的消息，苹果正考虑调整iOS上的另一个全屏功能界面——那就是Siri。

在iPhone和iPad呼出过Siri的用户应该对此很熟悉，Siri被唤醒时会直接跳到一个全屏画面，显示彩色的声音波形和用户与Siri之间的对话。恼人的是，不管你是正常的呼叫Siri，还是被其他对话无意中唤醒Siri以及全面屏iPhone长按侧键的误操作，都将跳出一个大黑屏，然后Siri出现：“请问需要什么帮助？”

和iOS设备不同的是，我们在Mac上使用Siri，它会从屏幕的右上角弹出一个小横框，随后显示Siri对话内容。这样的设计显然美好很多，用户也不用总是被弹出全屏Siri而干扰。

这一点可能会在iPadOS的后续版本中发生改变。克雷格·费德里吉在一封回应用户建议的电子邮件中证实，苹果正在研究在未来版本更新中纠正这一设计漏洞。这意味着我们至少能在iPadOS上看到一个在屏幕角落缩小化的Siri弹框，至于什么时候实装，可能要等待苹果的修改进度了，毕竟iOS 13和iPadOS才刚刚发布，还有很多后续测试和更新正在排队中。