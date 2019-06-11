苹果放弃在丹麦第二个数据中心，原计划投资10亿美元

北京时间6月11日晚间消息，据美国科技网站AppleInsider报道，苹果公司已经取消了近10亿美元的在丹麦建立数据中心的计划。

苹果早在2017年夏季曾宣布，已在丹麦奥本罗市（Aabenraa）购买了285公顷的土地，用于建设一座大型数据中心。为此，苹果计划投资9.21亿美元。这将成为苹果在丹麦的第二座数据中心，第一座位于维堡（Viborg）。

但奥本罗市今日在官方网站上宣布，苹果已经取消了建立第二座数据中心的计划。奥本罗市在声明中称，苹果已经以“简短电话”告知他们，不再建立第二座数据中心，只专注于当前的维堡数据中心的建设。为此，苹果还计划出售已购买的土地，不打算在这块土地上建造任何其他建筑。

对于苹果的这一决定，奥本罗市表示，这“完全出乎意料”。而苹果的当地代表表示，这是美国总部的战略决定。据悉，奥本罗市仍计划吸引其他数据中心，目标是到2022年使两个数据中心投入运行，另外两个数据中心正在规划中。

除了放弃奥本罗数据中心，苹果去年还曾宣布，已放弃在爱尔兰建设数据中心的计划，主要因为审批程序拖得太久。

早在2015年2月，苹果就宣布计划投资近10亿美元在爱尔兰西部建立一座大型数据中心。6个月后，当地议会批准了苹果的该计划。但是，后来发生的一系列上诉事件阻挠了苹果的计划。