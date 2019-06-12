2019“互联网女皇”报告：看互联网有哪些大趋势

6月12日消息，据国外媒体报道，有互联网女皇之称的玛丽·米克尔(Mary Meeker)如期发布2019年度《互联网趋势报告》。在这篇长达334页的PPT中，米克尔快速回顾了去年互联网发展中的每一个重要趋势，并展望了未来一年的互联网发展预期。其中谈到了从美国互联网广告支出加速增长到拉美数字交付服务增长等方方面面。此外报告还特别介绍了中国互联网。

以下是其报告摘要：

·2018年，全球约有51%的人(38亿人)是互联网用户，高于2017年的49%(36亿人)。由于上网人数众多，新用户获得难度加大，2018年增长放缓至6%左右。智能手机是全球许多用户的主要互联网接入点，和上网用户太多一样，智能手机的销量增长也正在下降。

·截至上周，全球市值最高的10家公司中，有7家是科技公司，只有伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)、Visa和强生(Johnson & Johnson)这三家非科技公司跻身前十：

·它们依次是微软、亚马逊、苹果、谷歌母公司Alphabet、伯克希尔·哈撒韦公司、Facebook、阿里巴巴、腾讯、Visa、强生公司。

·前30大互联网公司中，美国占了18家，而中国占了7家

·目前电子商务占零售总额的15%，增长有所放缓，第一季度同比增长12.4%，但仍高于普通零售业务的增长，后者第一季度同比仅增长2%。

·美国互联网广告支出加速增长，去年增长22%。大部分支出仍花在谷歌和Facebook上，但亚马逊和Twitter等公司的市场份额正在增长。其中大约62%的数字显示广告支出是用于程序化广告，这一比例还将继续增长。

·获客成本正在上升，而这一现状不可持续。因为在某些情况下，其超过了这些客户将带来的长期收入。米克尔建议用诸如免费试用和免费会员等更廉价的方式来获取客户。

·定向广告还面临欧盟GDPR《通用数据保护条例》法案影响以及其他监管方面的许多问题，而苹果和Facebook等软硬件公司也在推动用户隐私保护。

·美国人花在数字媒体上的时间比以往任何时候更多：2018年为每天6.3小时，同比增长7%。大部分增长来自移动端和其他连接设备，花在电脑上的时间减少了。人们也越来越担心上网时间的不断增长，超过四分之一的美国成年人说他们“几乎一直在线”。

·美国以外的科技公司创新依然强劲。主流领域包括物流、投递和支付。

·随着更快Wi-Fi和更好手机摄像头等技术的发展，人们更频繁地使用图像来进行交流。与过去的纯文本相比，目前超过50%的推文与图片、视频或其他媒介有关。

·去年，随着像《堡垒之夜》Fortnite等互动游戏成为某些用户新的社交媒体，全球互动游戏玩家的数量增长了6%至24亿。观看这些游戏的人数也在不断增加。

·随着隐私成为更大卖点，用户期待于有更多的选择让在线通信更加安全。今年一季度，全球87%的网络流量处于加密状态，高于三年前的53%。

·互联网将变得更像一个污水池：清楚问题内容将变得更加困难，而互联网通信的本质使得这些内容更容易被放大传播，由此产生了一些问题：42%的美国青少年在网上经历过攻击性的辱骂，YouTube等网站上激进主义横行，而社交媒体助长了两极分化。

·客观上人们更爱看到负面新闻，而社交媒体、图片视频以及用户习惯算法导致不良内容更加迅速地传播。

·在25家最有价值的科技公司中，60%是由美国第一代或第二代移民创办的。去年这些公司一共雇佣了190万人。新的更严格的移民法案可能会对科技行业产生负面影响，或许会阻止下一个埃隆·马斯克(Elon Musk)前往美国。

·医疗保健正稳步走向数字化，期待有更多的远程医疗和按需咨询服务。

中国部分

·2018年，中国移动互联网用户已达到8.2亿，移动互联网数据流量同比增长189%，其中，短视频对中国互联网流量和使用时长的增长功不可没。

·线上游戏正日益改变着中国的支付、电商、零售、教育以及更多行业，通过游戏化和数字化为传统行业赋能的新模式正在重构人们的消费体验。

·以微信为代表的及时通讯软件，通过小程序等形式大大促进了产品交易与服务的创新发展；电子商务的持续发展使得部分单一功能APP进化为集多种功能于一身的超级App，用户活跃度和交易频次得到进一步提升。

·从线上到线下，再到全渠道的零售创新重构了消费者的购物体验，“新零售”赋予传统零售行业以崭新的生机和活力。

·教育和政府服务向线上延伸，逐步实现线上线下一体化。