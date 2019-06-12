人人公司第一季度营收1.104亿美元，净亏同比收窄

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IT之家6月12日消息 北京时间6月12日早间消息，人人公司(NYSE: RENN)今日发布了截至3月31日的2019财年第一季度财报。
报告显示，人人公司第一季度总净营收为1.104亿美元，与上年同期相比下降17.6%；净亏损为2790万美元，相比之下上年同期的净亏损为4160万美元，同比收窄；基于非美国通用会计准则，来自于持续运营业务的调整后净亏损为820万美元，相比之下上年同期来自于持续运营业务的调整后净亏损为1130万美元。
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