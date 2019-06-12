索尼正式发布两款远摄G大师镜头

IT之家6月12日消息 昨天，索尼正式发布了两款G大师镜头，分别是超远摄定焦G大师镜头FE 600mm F4 GM OSS和超远摄变焦G镜头FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS。

▲超远摄定焦G大师镜头FE 600mm F4 GM OSS

索尼FE 600mm F4 GM OSS镜头独特的光学设计包含1枚XA（超级非球面）镜片，能够有效抑制远摄镜头中常见的像差，配合3枚萤石镜片能够最大限度减少色差和色散。新镜头仅重3040克，并采用了重心平衡设计，同时新镜头还配备了双XD线性马达，可以快速移动对焦镜组，实现快速、精准和可靠的自动对焦及自动跟踪性能。另外，FE 600mm F4 GM OSS镜头还兼容已经发布的SEL14TC和SEL20TC两款增距镜，转接后仍可实现优秀的影像画质以及自动对焦性能。新镜头采用了坚固的镁合金机身和碳纤维遮光罩，并具备防尘防潮设计，新镜头前组镜片采用了氟化物涂层，减少镜头表面沾染灰尘和指纹。索尼G大师镜头FE 600mm F4 GM OSS预计将于2019年8月上市。

▲超远摄变焦G镜头FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

索尼FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS镜头采用了内变焦设计，拥有5枚ED（超低色散）镜片与1枚非球面镜片，可最大限度得减少色差。同时兼容索尼SEL14TC和SEL20TC两款增距镜，可获得840mm（F9）或者1200mm（F13）的焦距。索尼FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS镜头搭配索尼全画幅微单A9、A7RM3和A7M3使用时，能够可靠地跟踪和捕捉移动物体，例如飞翔的鸟类，奔跑的野生动物或者冲刺的运动员。索尼G镜头FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS预计将于2019年8月上市。