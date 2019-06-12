三星Galaxy M40发布：Infinity-O屏，搭载骁龙675

IT之家6月12日消息 三星刚刚在印度发布了Galaxy M40手机，这款手机采用Infinity-O打孔屏，后置三摄，搭载骁龙675芯片组。

三星Galaxy M40采用6.3英寸PLS显示屏，左上角有一个孔，用于放置1600万像素自拍相机。该机没有传统的听筒，而是采用屏幕发声技术，可将显示屏转换为扬声器。

三星Galaxy M40配备骁龙675芯片组，搭配6GB内存和128GB存储空间，可通过microSD卡扩展至512GB。

该机后置三摄，分别是500万像素主摄像头、800万像素超广角摄像头，和500万像素深度传感器，可录制高达4K分辨率的视频，并且能够以240fps的帧率录制超级慢动作视频，该机还后置传统的指纹识别。

该机电池容量为3,500 mAh，采用USB-C接口，充电功率可达到15W。

三星Galaxy M40运行基于Android Pie的三星OneUI界面，其他功能包括杜比全景声（Dolby Atmos）支持，NFC和蓝牙5.0。遗憾的是，缺少耳机插孔。

实际上，三星Galaxy M40本质上就是此前在中国发布的Galaxy A60，但三星将把它作为M系列的成员带到国际市场。

三星Galaxy M40将提供午夜蓝和海水蓝两款颜色，在印度的起价为19,990印度卢比（约合人民币1994元），手机将于6月18日在印度所有在线零售商，包括亚马逊，Flipkart和Pricebaba上市。