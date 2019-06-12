科普：内裤和袜子能不能一起洗？

很多人为了省事，经常会把内裤和袜子丢进洗衣机一起洗，可是在大多数人的观念里，内裤和袜子上都比较“脏”，是不能放在一起洗的。那么内裤和袜子究竟能不能一起洗呢？

内裤并不比袜子干净多少

对于大多数女生来说，似乎没有太多类似的疑问。女生应该从小就被妈妈劝导内裤一定要洗干净，一方面，女孩子们对干净卫生的要求一般都比较高，另一方面，因为尿道短、尿道更接近肛门等原因，女生似乎更容易出现泌尿生殖道感染等问题，大多数爱干净的女生还是会把两者分开洗涤的。

而在传统的观念里，袜子永远都被定义为是“脏”的，“臭”的。甚至有人认为不管袜子怎么洗都有传染脚气脚癣的可能。为了避免感染，内裤一定要跟“脏袜子”分开来洗。然而研究表明，一般人穿过的袜子上主要是汗液、真菌，老旧角质等，脚臭的人可能还有白癣菌等真菌及一些臭味代谢物，而内裤上可能残留有尿液，搞不好还有没擦干净的便便和分泌物等。一条脏内裤平均带有0.1克粪便，里面的细菌数量在一百亿左右，就算把脚上的微生物全部转移到袜子上，也不会有这么多。由此看来，内裤并不比袜子干净多少。我们认为的“袜子比内裤脏”其实是一个误区。

有脚气等问题就要注意了

脚是我们最容易出汗的部位。皮肤上的的细菌会把汗里的有机物当作食物，然后排出臭味分子，主要是有机酸和有机硫化合物。这些分子被袜子吸收，袜子自然就变臭了。但是这些分子和身体其他部分的体味没有本质的不同。而这些臭味经过简单的清洗大部分都会消散，污染其他衣物是真的做不到。但袜子上还有一些东西是需要引起重视的，那就是脚上的真菌，就是造成脚气灰指甲的元凶，衣物混洗后，他们确实有可能从袜子转移到内衣内裤或者别的衣服上。但是如果你没有脚气等病症，就不需要特别担心。

在洗衣服的过程中，无论是搓揉还是搅拌，都会让微生物从衣服上脱落，衣服上绝大部分微生物会被赶到水里。更何况，在我们把衣服在太阳底下晾干的过程中，衣服充分干燥可以进一步消灭衣服上残留的微生物。此外，决定是否感染的，除了环境里的微生物，还有人体的免疫力。即使仍有少量微生物幸存下来，我们的皮肤也能保护我们。人体自身具有免疫屏障，完整的皮肤和黏膜可以阻挡大部分微生物入侵。身体内还有各种免疫细胞，他们承担着清除溜进体内的细菌的责任。一般情况下，微量的真菌是不可能轻易在我们其他身体部位上生存下来的。

最后为了让我们更加“高枕无忧”，还有一些小小的建议。第一，我们可以学习两个洗衣真经：热水和烘干。热水除了可以杀死微生物，还有激发漂白剂的潜力。然后是烘干，烘干可以进一步杀灭残留在衣服上的病菌。如果你家的洗衣机没有烘干功能的话，买个烘干机也是可以的。第二，一定要定时清洁洗衣机和洗护用具。洗衣机和洗护用具的作用是清洁衣物，但也最容易藏污纳垢的地方。洗涤的时候会有污水在洗衣机槽和内筒之间流动，日积月累，水垢、洗衣剂游离物、衣物纤维和污垢及人体有机物等杂质就会粘附在上面，堆积出一层顽垢，并成为滋生细菌的温床。第三，勤洗澡、勤换衣。衣物尽量换下就洗，不要等到堆满一盆再处理，这样细菌会越来越多。