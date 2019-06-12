爆料：索尼正打造后置六摄像头手机

IT之家6月12日消息 配备五颗摄像头的诺基亚9 PureView目前拥有在智能手机上最多的后置摄像头。然而，据爆料，日本科技巨头索尼正在研发一款背面有六颗摄像头的Xperia智能手机。

目前还不清楚索尼的这个相机系统将提供哪些功能，或许广角、长焦和ToF以及主摄像头可能占其中的四个，但其它两个会是什么呢？

爆料还称，该机还将搭载两颗前置摄像头，关于其功能我们目前也不得而知。

该爆料人士称，这款智能手机“仍处于开发阶段”，因此可能会在今年年底或2020年第一季度正式推出。