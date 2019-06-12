张朝阳宣布搜狐新社交产品狐友App下架一周

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家6月12日消息 6月11日晚，搜狐CEO张朝阳宣布，因为要改进一些功能，狐友App在各应用商店下架一周。
张朝阳还表示，对于安卓手机，依然可以去官网: w.sohu.com下载。另外，已经下载狐友App的用户不受影响。
6月9日，在狐友App开放日上，搜狐CEO张朝阳对外宣布搜狐推出了社交产品狐友，根据介绍，狐友最早脱胎于搜狐新闻客户端“我的”板块，从去年开始进行独立开发，今天是“正式宣战”。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有