张朝阳宣布搜狐新社交产品狐友App下架一周

IT之家6月12日消息 6月11日晚，搜狐CEO张朝阳宣布，因为要改进一些功能，狐友App在各应用商店下架一周。

张朝阳还表示，对于安卓手机，依然可以去官网: w.sohu.com下载。另外，已经下载狐友App的用户不受影响。

6月9日，在狐友App开放日上，搜狐CEO张朝阳对外宣布搜狐推出了社交产品狐友，根据介绍，狐友最早脱胎于搜狐新闻客户端“我的”板块，从去年开始进行独立开发，今天是“正式宣战”。