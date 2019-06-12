外媒：苹果考虑收购英特尔德国芯片部门，加快自研脚步

北京时间6月12日早间消息，据The Information报道称，苹果正在与英特尔谈判，考虑收购英特尔德国调制解调器部门，收购之后苹果就可以用更快的速度开发自己的调制解调器芯片。

英特尔准备将调制解调器业务按部分分拆出售，之前已经有报道说苹果有兴趣收购。4月份，《华尔街日报》报道称苹果与英特尔会谈，试图收购英特尔调制解调器芯片业务的一些部分，很明显谈判还在继续。

熟悉谈判的知情人士称，一旦苹果与英特尔达成协议，可能会包括英特尔专利和产品。最终收购协议与苹果收购Dialog Semiconductor相似。Dialog Semiconductor是一家英国公司，专门设计电子设备能源管理芯片。去年苹果以6亿美元收购Dialog Semiconductor，该公司300名员工划入苹果，其专利也被苹果顺利拿下。

从去年开始苹果就在与英特尔谈判，不过The Information警告说谈判仍有可能无果而终。根据The Information的估计，一旦完成收购，英特尔德国调制解调器业务部会有几百名调制解调器工程师转移到苹果。2011年英特尔收购芯片制造商英飞凌，之后就在德国有了芯片生产基地。

苹果希望能开发出自有调制解调器芯片，降低对高通的依赖，不过苹果技术还有等几年才能准备妥当。The Information之前曾报道称，苹果在面试时告诉求职工程师，预计自有调制解调器芯片会在2025年之前准备就绪，比之前行业估计的2021年晚很多。